Niedziele handlowe 2027. Kalendarz i daty wszystkich niedziel handlowych. Sprawdź, kiedy zrobisz zakupy

W 2027 roku będzie osiem niedziel handlowych.

Trzy kluczowe terminy przypadają w grudniu na przedświąteczne szaleństwo, a pozostałe idealnie wpisują się w przygotowania przed Wielkanocą i wakacjami.

Sprawdź, kiedy dokładnie zrobisz zakupy w niedzielę, aby zaplanować wizyty w sklepie.

Kiedy wypadają niedziele handlowe w 2027 roku?

Zakaz handlu w niedziele sprawił, że większe zakupy trzeba planować z wyprzedzeniem. W 2027 roku nie będzie pod tym względem rewolucji - kalendarz przewiduje osiem wyjątków, podczas których klienci będą mogli odwiedzić większość sklepów i centrów handlowych.

Oto wszystkie niedziele handlowe w 2027 roku:

31 stycznia - pierwsza okazja do niedzielnych zakupów w nowym roku.

- pierwsza okazja do niedzielnych zakupów w nowym roku. 21 marca - niedziela poprzedzająca Wielkanoc.

- niedziela poprzedzająca Wielkanoc. 25 kwietnia - ostatnia niedziela kwietnia.

- ostatnia niedziela kwietnia. 27 czerwca - niedziela na początku wakacyjnego sezonu.

- niedziela na początku wakacyjnego sezonu. 29 sierpnia - dobry moment na skompletowanie wyprawki szkolnej.

- dobry moment na skompletowanie wyprawki szkolnej. 5 grudnia - pierwsza niedziela handlowa przed Bożym Narodzeniem.

- pierwsza niedziela handlowa przed Bożym Narodzeniem. 12 grudnia - kolejna szansa na zakup prezentów.

- kolejna szansa na zakup prezentów. 19 grudnia - ostatnia niedziela handlowa przed świętami.

Daty warto zapisać w kalendarzu, szczególnie jeśli na co dzień brakuje czasu na spokojne przejrzenie sklepowych półek.

Zakupy przed Wielkanocą i wakacjami

Pierwsza część roku przyniesie dwie okazje do niedzielnego handlu. 31 stycznia będzie można skorzystać z zimowych wyprzedaży, natomiast 21 marca przyda się osobom przygotowującym się do Wielkanocy, która w 2027 roku wypada 28 marca.

Następne terminy to 25 kwietnia i 27 czerwca. Ten drugi może okazać się szczególnie wygodny dla rodzin szykujących się na wakacyjne wyjazdy. Z kolei 29 sierpnia będzie dobrą okazją do uzupełnienia szkolnych zapasów przed powrotem dzieci do nauki.

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Grudzień pod znakiem niedziel handlowych

Najwięcej możliwości zrobienia zakupów w niedzielę pojawi się tradycyjnie w grudniu. Sklepy będą otwarte 5, 12 i 19 grudnia, co daje dodatkowy czas na znalezienie prezentów, zakup dekoracji oraz przygotowanie świątecznego stołu.

Nie warto jednak odkładać wszystkiego na ostatnią chwilę. Wigilia, przypadająca w piątek 24 grudnia, jest dniem objętym zakazem handlu. Dlatego lepiej wcześniej kupić najpotrzebniejsze produkty i uniknąć przedświątecznej gorączki.

Czy w pozostałe niedziele sklepy będą zamknięte?

W niedziele niehandlowe większość dużych sklepów i galerii pozostanie zamknięta. Nie oznacza to jednak, że nie da się kupić niczego. Zależnie od rodzaju placówki i spełnienia warunków ustawowych działać mogą między innymi stacje paliw, apteki czy niektóre sklepy prowadzone przez właścicieli.

Warto pamiętać, że godziny otwarcia mogą się różnić, nawet jeśli dana placówka może legalnie prowadzić sprzedaż.

Niedziele handlowe 2027. Kiedy zaplanować zakupy?

W 2027 roku niedziele handlowe przypadną 31 stycznia, 21 marca, 25 kwietnia, 27 czerwca, 29 sierpnia oraz 5, 12 i 19 grudnia. Szczególnie intensywny zakupowo będzie grudzień, ale również wiosenne i letnie terminy mogą ułatwić przygotowania do świąt, urlopu czy nowego roku szkolnego.

Najlepiej zaplanować większe zakupy z wyprzedzeniem. Dzięki temu nawet przy napiętym grafiku łatwiej znaleźć dogodny termin i uniknąć niepotrzebnego stresu.

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