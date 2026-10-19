Wielka radość u pary z Hotelu Paradise. Znamy termin ich ślubu!

Relacja Kaspra i Laury w "Hotelu Paradise"

Kasper Nowakowski i Laura Tarkota byli uczestnikami 5. edycji "Hotelu Paradise". Chłopak wszedł na samym początku programu, a dziewczyna w trakcie. Kasper miał ogromną rzeszę adoratorek i sam od początku wahał się między Karoliną Skuratowską, a Wiktorią Kozar. Początkowo był z pierwszą, potem, z drugą, aby ponownie móc coś stworzyć z... pierwszą. Chłopak nie potrafił podjąć decyzji, a widzowie nie ukrywali swojego rozgoryczenia. Po wszystkim Kasper doszedł do tygodnia finałowego ze swoją dobrą koleżanką Dominiką Stosio.

Laura weszła później, ale zrobiła ogromne wrażenie na uczestnikach. Od razu dała się poznać jako charakterna osoba, która chce walczyć o swoje. Choć początkowo stawiała jasne granice co do m.in. dotyku, w pewnym momencie doszło między nią a Kasprem do pocałunku w basenie. Mimo to dziewczyna razem z Grzegorzem Bartoszkiem doszła do samego finału, gdzie przegrała z Wiktorią Kozar przed samą ścieżką finałową.

Radio Eska: "Hotel Paradise": najpiękniejsze uczestniczki. W rajskiej willi zrobiły furorę, a od ich zdjęć na Instagramie nie można oderwać wzroku!

Laura i Kasper po Hotelu Paradise

Jak się okazało, po finale Hotelu Paradise Laura z Kasprem bardzo długo mieli rozmawiać. W wywiadach zaznaczali, że zbliżyło to ich do siebie, a już w hotelu zastanawiali się, czy nie łączy ich jakieś uczucie. Chcieli spróbować po powrocie do Polski, co dokładnie ich łączy. Udało się im się stworzyć niezwykle trwały związek. W 2025 roku para kupiła wspólnie mieszkanie, a kilka miesięcy później doszło między nimi do zaręczyn.

Laura Tarkota i Kasper Nowakowski biorą ślub. Znamy datę!

Laura nie ukrywała, że chciałaby mieć swój wymarzony ślub, dlatego jak zaznaczała w mediach społecznościowych - zaczęła dosyć długie planowanie.

Niektóre historie zaczynają się przed kamerami, ale te najpiękniejsze dzieją się wtedy, gdy gasną światła. I właśnie dlatego mamy Wam coś do ogłoszenia… Czas na Nasz kolejny sezon, tym razem już bez kamer, za to z obietnicą na całe życie. Bierzemy ślub! - napisała Laura w mediach społecznościowych.

Termin ślubu Laury i Kaspra zaplanowano na 13 sierpnia 2027 roku. Na razie nie są znane inne szczegóły uroczystości.