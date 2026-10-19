Ranking ATP. Kto straci pozycję lidera?

Awans Hurkacza w rankingu ATP

W najnowszym zestawieniu najlepszych tenisistów świata Hubert Hurkacz przesunął się z 34. na 30. pozycję. Poprawa lokaty to dobry sygnał przed kolejnymi startami Polaka na światowych kortach.

Drugi z reprezentantów Polski w pierwszej setce zestawienia zanotował spadek. Kamil Majchrzak zajmuje obecnie 78. miejsce, osuwając się z 70. lokaty zajmowanej w poprzednim notowaniu.

Kto zostanie nowym liderem?

Na szczycie światowego zestawienia wciąż znajduje się Jannik Sinner, który ma 880 punktów przewagi nad wiceliderem. Włoch z powodu kontuzji nie utrzyma jednak prowadzenia do końca obecnego sezonu tenisowego.

Na fotelu lidera z biegiem czasu zastąpi go Niemiec Alexander Zverev. Trzecie miejsce zajmuje Hiszpan Carlos Alcaraz, którego strata punktowa do czołowej dwójki jest już bardzo duża i wyraźna.