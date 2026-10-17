Eurowizja Junior. Wiktor Sas tuż przed odlotem zdradził, co będzie się działo! Wspomniał też o Roxie, Sarze James i Viki

Wiktor Sas nie ukrywa, że emocje przed Eurowizją Junior 2026 rosną. Wszystko dzieje się coraz szybciej, a przed nim najważniejszy etap przygotowań. Jak przyznał, nie może się już doczekać tego, co wydarzy się na Malcie.

Jestem podekscytowany, bo to już za niedługo. Jutro mamy pierwsze próby, a więc naprawdę już się nie mogę doczekać.

Wiktor Sas w ogniu pytań

Ostatnie tygodnie były dla młodego wokalisty bardzo intensywne. Liczne wywiady, występy i przygotowania do konkursu Eurowizja Junior 2026 mogły dać mu się we znaki. Zapytany o zmęczenie, przyznał, że jeszcze niedawno odczuwał ciężar tych wydarzeń. Teraz jednak patrzy na wszystko z większym entuzjazmem.

Teraz nabrałem jakby tej energii więcej, ponieważ jedziemy na Maltę. Tam też mi się wydaje, że jak pojedziemy z Polski, to też troszeczkę odpoczniemy. Jednak jest ten lot też, a więc też fajne przeżycia.

Wiktor Sas nie zamierza ukrywać, że przygotowania kosztowały go sporo sił. Przez długi czas musiał godzić kolejne obowiązki i pracę nad występem.

Wiktor Sas pomimo wielu obowiązków jest pełen energii i niezwykle optymistycznie nastawiony na wydarzenie na Malcie.

Nie czuję już teraz tego zmęczenia, ale jeszcze dwa dni temu było takie coś, że czuję, bo to jednak cały czas w radiach. Cały czas na próbach.

Reprezentant Polski na Eurowizję Junior ma ogromne wsparcie

Wiktor może liczyć nie tylko na wsparcie najbliższych, ale również mieszkańców rodzinnego Przechlewa. Przed wyjazdem na Eurowizję Junior lokalna społeczność przygotowała dla niego wyjątkowe pożegnanie. Co ciekawe, młody artysta nie miał pojęcia, że coś takiego jest planowane.

No najlepsze jest to, że to zrobili sami ludzie. Ja o tym w ogóle nie wiedziałem, co zrobili sami ludzie. W ogóle, a więc ludzie się zgromadzili, ludzie się zmobilizowali

- opowiedział wzruszony Sas.

Wokalista podkreślił, jak wiele znaczy dla niego zaangażowanie osób, które od początku trzymają za niego kciuki. Taka niespodzianka z pewnością pozostanie w jego pamięci na długo, zwłaszcza teraz, gdy szykuje się do reprezentowania Polski na międzynarodowej scenie.

Jestem im mega wdzięczny za to, że te osoby, które mnie zawsze wspierały, dalej mnie wspierają i zrobiły mi taką niespodziankę.

Co Wiktor Sas pokaże na Eurowizji Junior?

Przed artystą pierwsze próby na Malcie, ale nad występem pracował już od wielu tygodni. Zapytany o to, co przygotował dla widzów, nie zdradził wszystkich szczegółów. Jedno jednak podkreślił wyraźnie: na scenie nie zabraknie emocji i efektów.

Wydaje mi się, że bardzo, bardzo dobre show. Bardzo dobry pokaz, bo to naprawdę tyle, ile serca włożyliśmy w tę piosenkę, w ten występ, w to, co się tam zadzieje, to mi się wydaje, że wszyscy to docenią.

Występ będzie w pewnym stopniu nawiązywał do teledysku "Gravity", ale widzowie nie powinni spodziewać się dokładnego odtworzenia tego, co już widzieli. Wiktor zapewnił, że przygotowana na konkurs wersja będzie miała również własne niespodzianki.

Może tak, no jest troszeczkę podobne, ale jest inne, jest inne.

Miał latać kaskader. Malta nie wyraziła zgody

Jednym z najciekawszych tematów związanych z przygotowaniami do Eurowizji Junior były doniesienia o planowanym podwieszaniu kaskadera. Pojawiły się plotki, że podczas polskiego występu ktoś miał unosić się w powietrzu. Wiktor wyjaśnił, co rzeczywiście planowano.

Nie ja miałam latać, miał jeden bardzo młody, bardzo utalentowany kaskader, ale Malta nie zgodziła się na podwieszenie. Wszystko do bezpieczeństwa po prostu dlatego nie mamy kaskadera, nikt nie lata, ale mamy za to wiele innych fajnych rzeczy, a więc tu też jakby nam nie przeszkadza w tym, że że nas nie będzie, że u nas nie będzie w występie kaskadera, bo mamy wiele innych fajnych rzeczy, czyli nikt nie będzie latać, ale jak dużo jakichś innych fajnych efektów będzie.

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Młody wokalista przekonuje więc, że brak podniebnych akrobacji nie powinien nikogo rozczarować. Zespół przygotował inne rozwiązania, które mają przyciągnąć uwagę widzów.

Kim są dla Wiktora Sarah James, Roksana Węgiel i Viki Gabor?

Wiktor został również zapytany o swoje ulubione występy z Eurowizji Junior i dorosłej Eurowizji. Wśród artystek, do których chętnie wraca, wymienił reprezentantki Polski, które w przeszłości odnosiły sukcesy na konkursowej scenie.

To jest Sarah James, "Somebody" i to chyba jest taki występ, mój ulubiony, ale oczywiście Roxy i Vicky też, to jest takie top dwa.

Wiktor podał terminy głosowania

Na koniec rozmowy artysta zwrócił się do wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć go podczas konkursu. Wyjaśnił, kiedy będzie można oddać głos i jak będzie przebiegało głosowanie.

Słuchajcie, głosujemy od dwudziestego trzeciego października od godziny 23:59 do godziny 20:59 dwudziestego czwartego października na stronie jest kropka TV, więc słuchajcie, głosujemy na trzy kraje całkowicie bezpłatnie, a potem, gdy zaśpiewają już wszystkie kraje, po dwudziestej pierwszej głosujemy jeszcze raz. Przez 15 minut. Mam nadzieję, że na Polskę.

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Wiktor Sas przed wylotem na Eurowizję Junior 2026