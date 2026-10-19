Pamiętacie Solejukową z "Rancza"? Zobaczcie, jak przez lata zmieniała się Katarzyna Żak

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Maja Budka
2026-10-19 5:40

Choć 19 października 1963 roku na świat przyszła Katarzyna Żak, dla milionów Polaków na zawsze pozostanie prostą Solejukową z "Rancza". Mało kto wie, jak spektakularną metamorfozę przeszła prywatnie, stając się prawdziwą ikoną stylu. Zobaczcie jej niezwykłą przemianę na przestrzeni lat.

Tak zaczynała Katarzyna Żak. Niewielu pamięta jej pierwsze kroki na scenie

Katarzyna Żak, z domu Matusiak, urodziła się 19 października 1963 roku w Toruniu. Swoją artystyczną drogę rozpoczęła od studiów na Wydziale Lalkarskim w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej we Wrocławiu, które ukończyła w 1986 roku. Jeszcze w tym samym roku zadebiutowała na deskach Teatru Współczesnego im. Edmunda Wiercińskiego we Wrocławiu, wcielając się w rolę Panny Młodej w "Sztukmistrzu z Lublina". Przełomem w jej karierze muzycznej okazał się rok 1991, kiedy to otrzymała wyróżnienie w finale 12. Przeglądu Piosenki Aktorskiej. Nagrodą była roczna opieka artystyczna samego Wojciecha Młynarskiego, co zaowocowało nagraniem płyty "Młynarski Jazz" w 1994 roku.

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Role, które przyniosły jej ogólnopolską sławę. To za nie pokochała ją Polska

Choć jej dorobek teatralny jest imponujący, to role serialowe sprawiły, że stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek. Widzowie pamiętają ją przede wszystkim z dwóch kultowych produkcji. Najpierw jako Alinę Krawczyk w serialu "Miodowe lata", gdzie stworzyła niezapomniany duet z Cezarym Żakiem, a później w "Całkiem nowych latach miodowych". Jednak prawdziwym fenomenem okazała się jej kreacja Kazimiery Solejukowej w kultowym "Ranczu". Ta rola, w którą wcielała się przez niemal dekadę, przyniosła jej ogromną sympatię i uznanie widzów w całej Polsce. Poza tymi postaciami, Katarzyna Żak ma na koncie dziesiątki ról w popularnych serialach, takich jak "Klan", "Na Wspólnej" czy "BrzydUla 2". Aktorka jest również cenioną artystką dubbingową, a jej głosem przemawiała między innymi Królowa Klarion w serii filmów "Dzwoneczek".

Nie tylko Solejukowa. Talent komediowy i wielka sceniczna charyzma

Widzowie pokochali Katarzynę Żak za jej niezwykłą wszechstronność i ciepło, które bije z ekranu. W roli Solejukowej z "Rancza" pokazała niesamowitą przemianę z prostej kobiety w świadomą siebie bizneswoman, inspirując wiele Polek. Jej kreacja Aliny Krawczyk w "Miodowych latach" była z kolei mistrzostwem komediowego wyczucia i aktorskiej cierpliwości. Poza talentem aktorskim, fani cenią ją za ogromny talent wokalny. Regularnie występuje z recitalami, a jej interpretacje piosenek Wojciecha Młynarskiego czy Agnieszki Osieckiej zachwycają publiczność. To połączenie aktorskiej charyzmy z muzyczną wrażliwością sprawia, że jest artystką kompletną.

Jak zmieniała się Katarzyna Żak? Jej metamorfoza robi wrażenie

Na przestrzeni lat Katarzyna Żak przeszła niezwykłą metamorfozę. Choć widzowie często kojarzą ją z prostym, wiejskim strojem Kazimiery Solejukowej, jej wizerunek sceniczny znacznie różni się od jej prywatnego stylu. Aktorka od lat zachwyca nienaganną sylwetką i wyczuciem mody. Przez lata eksperymentowała z fryzurami, od krótszych cięć po dłuższe, falowane włosy, jednak zawsze stawia na klasę i elegancję. Dziś jest ikoną dojrzałej kobiecości, a jej promienny uśmiech i niezwykła energia sprawiają, że czas wydaje się dla niej wyjątkowo łaskawy. Jej przemiana z młodej aktorki w świadomą swojej wartości, elegancką kobietę jest inspirująca.

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U boku jednego mężczyzny od lat. Tak wygląda życie prywatne Katarzyny Żak

Prywatnie Katarzyna Żak od lat tworzy jeden z najbardziej zgranych i lubianych związków w polskim show-biznesie. Od 1985 roku jest żoną aktora Cezarego Żaka, z którym często spotykała się na planie, między innymi w serialu "Ranczo". Para poznała się jeszcze w czasie studiów w szkole teatralnej we Wrocławiu. Wspólnie doczekali się dwóch córek. W 1988 roku na świat przyszła ich starsza córka Aleksandra, a sześć lat później, w 1994 roku, urodziła się Zuzanna. Aktorka i jej mąż cenią sobie prywatność i rzadko dzielą się szczegółami ze swojego życia, ale ich wspólne publiczne wystąpienia zawsze świadczą o wielkim uczuciu i wzajemnym szacunku.

Koniec kariery? Nic z tych rzeczy. Katarzyna Żak wciąż zachwyca na scenie i ekranie

Mimo upływu lat Katarzyna Żak nie zwalnia tempa. Wciąż jest jedną z najbardziej zapracowanych polskich aktorek. Regularnie można ją podziwiać na deskach warszawskich teatrów, takich jak Och-Teatr, Capitol czy Syrena. Nieustannie rozwija także swoją pasję muzyczną - w 2023 roku stworzyła recital "Młynarski - kocham cię życie", a jej talent został doceniony, gdy wygrała konkurs Premier na festiwalu w Opolu w 2025 roku z piosenką "Bo jeśli miłość ma kres". Aktorka nie zwalnia tempa i regularnie pojawia się w nowych produkcjach filmowych i telewizyjnych, udowadniając, że wciąż ma widzom wiele do zaoferowania.

Quiz. Dopasuj aktora do roli w "Ranczu". Kogo grał Cezary Żak? Kim była Michałowa?
Pytanie 1 z 10
Która aktorka wcielała się w rolę Lucy?

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Katarzyna Żak