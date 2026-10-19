Pamiętacie Solejukową z "Rancza"? Zobaczcie, jak przez lata zmieniała się Katarzyna Żak

Tak zaczynała Katarzyna Żak. Niewielu pamięta jej pierwsze kroki na scenie

Katarzyna Żak, z domu Matusiak, urodziła się 19 października 1963 roku w Toruniu. Swoją artystyczną drogę rozpoczęła od studiów na Wydziale Lalkarskim w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej we Wrocławiu, które ukończyła w 1986 roku. Jeszcze w tym samym roku zadebiutowała na deskach Teatru Współczesnego im. Edmunda Wiercińskiego we Wrocławiu, wcielając się w rolę Panny Młodej w "Sztukmistrzu z Lublina". Przełomem w jej karierze muzycznej okazał się rok 1991, kiedy to otrzymała wyróżnienie w finale 12. Przeglądu Piosenki Aktorskiej. Nagrodą była roczna opieka artystyczna samego Wojciecha Młynarskiego, co zaowocowało nagraniem płyty "Młynarski Jazz" w 1994 roku.

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Role, które przyniosły jej ogólnopolską sławę. To za nie pokochała ją Polska

Choć jej dorobek teatralny jest imponujący, to role serialowe sprawiły, że stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek. Widzowie pamiętają ją przede wszystkim z dwóch kultowych produkcji. Najpierw jako Alinę Krawczyk w serialu "Miodowe lata", gdzie stworzyła niezapomniany duet z Cezarym Żakiem, a później w "Całkiem nowych latach miodowych". Jednak prawdziwym fenomenem okazała się jej kreacja Kazimiery Solejukowej w kultowym "Ranczu". Ta rola, w którą wcielała się przez niemal dekadę, przyniosła jej ogromną sympatię i uznanie widzów w całej Polsce. Poza tymi postaciami, Katarzyna Żak ma na koncie dziesiątki ról w popularnych serialach, takich jak "Klan", "Na Wspólnej" czy "BrzydUla 2". Aktorka jest również cenioną artystką dubbingową, a jej głosem przemawiała między innymi Królowa Klarion w serii filmów "Dzwoneczek".

Nie tylko Solejukowa. Talent komediowy i wielka sceniczna charyzma

Widzowie pokochali Katarzynę Żak za jej niezwykłą wszechstronność i ciepło, które bije z ekranu. W roli Solejukowej z "Rancza" pokazała niesamowitą przemianę z prostej kobiety w świadomą siebie bizneswoman, inspirując wiele Polek. Jej kreacja Aliny Krawczyk w "Miodowych latach" była z kolei mistrzostwem komediowego wyczucia i aktorskiej cierpliwości. Poza talentem aktorskim, fani cenią ją za ogromny talent wokalny. Regularnie występuje z recitalami, a jej interpretacje piosenek Wojciecha Młynarskiego czy Agnieszki Osieckiej zachwycają publiczność. To połączenie aktorskiej charyzmy z muzyczną wrażliwością sprawia, że jest artystką kompletną.

Jak zmieniała się Katarzyna Żak? Jej metamorfoza robi wrażenie

Na przestrzeni lat Katarzyna Żak przeszła niezwykłą metamorfozę. Choć widzowie często kojarzą ją z prostym, wiejskim strojem Kazimiery Solejukowej, jej wizerunek sceniczny znacznie różni się od jej prywatnego stylu. Aktorka od lat zachwyca nienaganną sylwetką i wyczuciem mody. Przez lata eksperymentowała z fryzurami, od krótszych cięć po dłuższe, falowane włosy, jednak zawsze stawia na klasę i elegancję. Dziś jest ikoną dojrzałej kobiecości, a jej promienny uśmiech i niezwykła energia sprawiają, że czas wydaje się dla niej wyjątkowo łaskawy. Jej przemiana z młodej aktorki w świadomą swojej wartości, elegancką kobietę jest inspirująca.

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U boku jednego mężczyzny od lat. Tak wygląda życie prywatne Katarzyny Żak

Prywatnie Katarzyna Żak od lat tworzy jeden z najbardziej zgranych i lubianych związków w polskim show-biznesie. Od 1985 roku jest żoną aktora Cezarego Żaka, z którym często spotykała się na planie, między innymi w serialu "Ranczo". Para poznała się jeszcze w czasie studiów w szkole teatralnej we Wrocławiu. Wspólnie doczekali się dwóch córek. W 1988 roku na świat przyszła ich starsza córka Aleksandra, a sześć lat później, w 1994 roku, urodziła się Zuzanna. Aktorka i jej mąż cenią sobie prywatność i rzadko dzielą się szczegółami ze swojego życia, ale ich wspólne publiczne wystąpienia zawsze świadczą o wielkim uczuciu i wzajemnym szacunku.

Koniec kariery? Nic z tych rzeczy. Katarzyna Żak wciąż zachwyca na scenie i ekranie

Mimo upływu lat Katarzyna Żak nie zwalnia tempa. Wciąż jest jedną z najbardziej zapracowanych polskich aktorek. Regularnie można ją podziwiać na deskach warszawskich teatrów, takich jak Och-Teatr, Capitol czy Syrena. Nieustannie rozwija także swoją pasję muzyczną - w 2023 roku stworzyła recital "Młynarski - kocham cię życie", a jej talent został doceniony, gdy wygrała konkurs Premier na festiwalu w Opolu w 2025 roku z piosenką "Bo jeśli miłość ma kres". Aktorka nie zwalnia tempa i regularnie pojawia się w nowych produkcjach filmowych i telewizyjnych, udowadniając, że wciąż ma widzom wiele do zaoferowania.