Mikayla Demaiter zrzuciła stanik. Była gwiazda hokeja wywołała burzę w sieci

Bartosz Olszewski
2026-10-19 8:55

Mikayla Demaiter, znana niegdyś z występów na tafli lodowej, obecnie święci triumfy jako modelka. Kanadyjka postanowiła opublikować w sieci odważne kadry bez biustonosza. Wcześniej pochwaliła się równie prowokacyjnymi ujęciami pośladków, co błyskawicznie wywołało ogromne poruszenie wśród internautów.

Najpiękniejsza hokeistka świata Mikayla Demaiter szokuje odważnymi kadrami

Kanadyjka od dłuższego czasu realizuje się w branży modelingowej. W przeszłości Mikayla Demaiter z powodzeniem strzegła bramki w zespole Bluewater Hawks, rywalizując na szczeblu ligi PWHL. Ostatecznie jednak pragnienie pracy przed obiektywem okazało się silniejsze niż sportowa pasja. Decyzję o definitywnym zakończeniu kariery na lodowisku przyspieszył poważny uraz, z którym musiała się zmagać.

Mikayla Demaiter zachwyca na gorących kadrach z łóżka i sauny. Najpiękniejsza bramkarka zrzuciła hokejowy sprzęt

Drogi hokeju, czas się pożegnać. Nadszedł czas, aby przewrócić stronę i przejść do następnego rozdziału mojego życia, ponieważ tym razem nie będziesz moim głównym celem

Takimi słowami oficjalnie rozstała się z taflą. Niedługo później fani mogli podziwiać jej odważne sesje na platformie Only Fans. Obecnie Mikayla Demaiter bije rekordy popularności w mediach społecznościowych. Jej instagramowy profil obfituje w pikantne materiały, na których była sportsmenka odważnie eksponuje swoje wdzięki. Obserwatorzy mieli już okazję podziwiać jej pośladki oraz obfity dekolt. Najnowsza publikacja, do której modelka pozowała bez stanika, z jednej strony zachwyciła wiernych fanów, a z drugiej wywołała spore kontrowersje w sieci.

Mikayla Demaiter pokazała odważne zdjęcia. Niezwykle skąpy komplet bielizny

Odważne stylizacje i przebieranki Mikayli Demaiter

Była zawodniczka nie ogranicza się wyłącznie do tradycyjnych sesji, ale chętnie eksperymentuje z wizerunkiem. Internauci mogli ją podziwiać w skąpym kostiumie kowbojki, a także w zmysłowej kreacji przypominającej nauczycielkę akademicką. Ponadto Mikayla Demaiter regularnie dzieli się prywatnymi ujęciami prosto z łóżka, sauny oraz basenu. W jej internetowym portfolio nie brakuje jednak również sentymentalnych fotografii w pełnym sprzęcie hokejowym, które przypominają o jej sportowej przeszłości. Z pewnością najnowsze i najbardziej odważne ujęcia z odsłoniętym biustem i pośladkami na długo zapadną w pamięć jej obserwatorom.

Galeria zdjęć byłej bramkarki Mikayli Demaiter

CO BUKOWIECKA JE PRZED BIEGIEM?
Modelka i była hokeistka Mikayla Demaiter pozuje z nagimi ramionami. O jej odważnych zdjęciach przeczytasz na Eska.
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