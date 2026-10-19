Mikayla Demaiter zrzuciła stanik. Była gwiazda hokeja wywołała burzę w sieci

Najpiękniejsza hokeistka świata Mikayla Demaiter szokuje odważnymi kadrami

Kanadyjka od dłuższego czasu realizuje się w branży modelingowej. W przeszłości Mikayla Demaiter z powodzeniem strzegła bramki w zespole Bluewater Hawks, rywalizując na szczeblu ligi PWHL. Ostatecznie jednak pragnienie pracy przed obiektywem okazało się silniejsze niż sportowa pasja. Decyzję o definitywnym zakończeniu kariery na lodowisku przyspieszył poważny uraz, z którym musiała się zmagać.

Mikayla Demaiter zachwyca na gorących kadrach z łóżka i sauny. Najpiękniejsza bramkarka zrzuciła hokejowy sprzęt

Drogi hokeju, czas się pożegnać. Nadszedł czas, aby przewrócić stronę i przejść do następnego rozdziału mojego życia, ponieważ tym razem nie będziesz moim głównym celem

Takimi słowami oficjalnie rozstała się z taflą. Niedługo później fani mogli podziwiać jej odważne sesje na platformie Only Fans. Obecnie Mikayla Demaiter bije rekordy popularności w mediach społecznościowych. Jej instagramowy profil obfituje w pikantne materiały, na których była sportsmenka odważnie eksponuje swoje wdzięki. Obserwatorzy mieli już okazję podziwiać jej pośladki oraz obfity dekolt. Najnowsza publikacja, do której modelka pozowała bez stanika, z jednej strony zachwyciła wiernych fanów, a z drugiej wywołała spore kontrowersje w sieci.

Mikayla Demaiter pokazała odważne zdjęcia. Niezwykle skąpy komplet bielizny

Odważne stylizacje i przebieranki Mikayli Demaiter

Była zawodniczka nie ogranicza się wyłącznie do tradycyjnych sesji, ale chętnie eksperymentuje z wizerunkiem. Internauci mogli ją podziwiać w skąpym kostiumie kowbojki, a także w zmysłowej kreacji przypominającej nauczycielkę akademicką. Ponadto Mikayla Demaiter regularnie dzieli się prywatnymi ujęciami prosto z łóżka, sauny oraz basenu. W jej internetowym portfolio nie brakuje jednak również sentymentalnych fotografii w pełnym sprzęcie hokejowym, które przypominają o jej sportowej przeszłości. Z pewnością najnowsze i najbardziej odważne ujęcia z odsłoniętym biustem i pośladkami na długo zapadną w pamięć jej obserwatorom.

Galeria zdjęć byłej bramkarki Mikayli Demaiter

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