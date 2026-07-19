Liga Narodów siatkarzy. Polacy wygrywają z Francją i awansują na pozycję wicelidera

Dziewiąta wygrana polskiej kadry

Polscy siatkarze, po zaciętym spotkaniu w Chicago, pokonali Francję wynikiem 3:1. To zwycięstwo pozwoliło im na awans na drugie miejsce w klasyfikacji Ligi Narodów. Dla drużyny prowadzonej przez trenera Nikoli Grbicia to już dziewiąta wygrana w tegorocznej edycji zmagań na arenie międzynarodowej.

Biało-czerwoni przystąpili do meczu z solidną formą, potwierdzając swoją pozycję w światowej siatkówce. Polski zespół już przed spotkaniem z Francją miał zapewniony udział w turnieju finałowym, co podkreśla ich wysoką skuteczność w tegorocznych rozgrywkach fazy zasadniczej Ligi Narodów.

Z kim zmierzą się Polacy?

Kolejnym przeciwnikiem polskiej reprezentacji, na zakończenie zmagań w fazie zasadniczej, będzie drużyna Stanów Zjednoczonych. Mecz zaplanowano w nocy z niedzieli na poniedziałek, a spotkanie rozpocznie się dokładnie o godzinie 3:00 czasu polskiego, stanowić to będzie ważny sprawdzian przed nadchodzącymi finałami.

Rozgrywki turnieju finałowego Ligi Narodów odbędą się w Chinach, a dokładnie w mieście Ningbo. Zmagania finałowe zaplanowano w dniach od 29 lipca do 2 sierpnia. Do tej fazy kwalifikuje się siedem najwyżej sklasyfikowanych zespołów oraz drużyna gospodarzy z Chin.