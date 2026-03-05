Śmierć 25-letniej Karli Thaynnary. To, co zrobił jej ojciec na miejscu wypadku, łamie serce

Tragiczna śmierć Karli Thaynnary

Do tego koszmarnego zdarzenia doszło 3 marca 2026 roku na jednej z brazylijskich dróg. Znana z internetowej działalności Karla Thaynnara podróżowała motocyklem, kiedy z dużą siłą uderzyła w samochód osobowy. Niestety, obrażenia okazały się śmiertelne i młoda kobieta zmarła. Wiadomość o jej odejściu błyskawicznie obiegła media społecznościowe, wywołując szok wśród fanów. Okazało się jednak, że ten wypadek był dopiero początkiem rodzinnego dramatu. Chwilę później życie stracił również ojciec 25-latki, który przybył na miejsce kolizji.

Zobacz też: Nie żyje Leszek Mądzik. Wielki artysta odszedł w wieku 80 lat

José Carlos Andrade Nogueira nie wytrzymał straty córki

Według doniesień brazylijskiej prasy, siła zderzenia jednośladu z autem była potężna. Mimo błyskawicznej reakcji służb ratunkowych, życia kobiety nie udało się uratować. Na miejsce wypadku dotarł ojciec ofiary, José Carlos Andrade Nogueira, emerytowany funkcjonariusz policji wojskowej. Jak informują lokalne media, mężczyzna odebrał sobie życie tuż po tym, jak zorientował się, że jego dziecko nie żyje. Ta podwójna tragedia głęboko wstrząsnęła opinią publiczną.

Zobacz też: Nie żyje 22-letnia influencerka. Została zaatakowana nożem w centrum miasta

Ostatni wpis Karli Thaynnary w mediach społecznościowych

Potwierdzenie śmierci influencerki oraz jej ojca pojawiło się jeszcze tego samego dnia na jej profilu na Instagramie. Konto Karli Thaynnary śledziło blisko 60 tysięcy osób. Dzieliła się tam głównie swoją codziennością: treningami siłowymi, pasją do motocykli oraz chwilami spędzanymi z kilkuletnią córką. Jej ostatnia aktywność w sieci miała miejsce 21 lutego 2026 roku. Opublikowała wówczas nagranie z siłowni, na którym ćwiczyła z ciężarami. Nikt nie przypuszczał, że będzie to jedno z pożegnalnych wideo młodej kobiety.

Zobacz też: Nie żyje znana influencerka. Zabieg poprawiający urodę nie udał się

Pod ostatnimi postami natychmiast pojawiły się setki komentarzy pełnych bólu. Internauci z całego świata składają kondolencje i wyrażają współczucie dla osieroconej rodziny. Jedna z osób napisała poruszające słowa:

„Niech ty i twój tata spoczywacie w ramionach Boga. Niech Duch Święty pocieszy wszystkich, którzy was kochali, szczególnie twoją córkę”

Gdzie szukać pomocy w kryzysie psychicznym?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123 pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

34

Sonda Wierzysz w życie po śmierci? Tak Nie Sam/sama nie wiem...