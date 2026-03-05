Anastazja Maciąg - kim jest? Przyjaciółka Roxie Węgiel walczy o wyjazd na Eurowizję 2026

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-03-05 21:59

Anastazja Maciąg to młoda piosenkarka, która pojawiła się na liście uczestników polskich preselekcji do Eurowizji 2026. Wiele osób może nie wiedzieć, kim jest, ponieważ jest dopiero na początku swojej muzycznej kariery. Ma jednak na koncie już kilka sukcesów. Kim jest Anastazja Maciąg? Oto najważniejsze informacje.

Anastazja Maciąg to piosenkarka, która walczy o wyjazd na Eurowizję 2026 jako reprezentantka Polski. Wild Child, Eurowizja 2026, rodzice, wiek, utwory, The Voice Kids, Roxie Węgiel to frazy, które najczęściej pojawiają się w wyszukiwarkach internetowych obok jej nazwiska. Ciekawostki na te tematy zebraliśmy w jednym miejscu. 

Anastazja Maciąg - Wild Child

"Wild Child" to piosenka Anastazji Maciąg, z którą bierze udział w preselekcjach do Eurowizji 2026. Utwór ma charakter popowy.

Anastazja Maciąg - Eurowizja 2026

Anastazja została oficjalnie ogłoszona jedną z uczestniczek polskich preselekcji do Konkursu Piosenki Eurowizji 2026, gdzie wykonuje piosenkę "Wild Child".

Eurowizja 2026 - oceniam "Wild Child" w obecności Anastazji Maciąg

Anastazja Maciąg - rodzice

W jej historii osobistej ojciec zmarł na nowotwór, gdy była mała, co wspominała w kontekście swojego udziału w "The Voice Kids".

Anastazja Maciąg - wiek

Anastazja Maciąg urodziła się 13 lutego 2005 roku w Olsztynie, więc ma 20 lat.

Anastazja Maciąg - utwory

Ma na koncie kilka singli, m.in.:

  • "Moment"
  • "Temat o Tobie"
  • "Level Up"
  • "Koniec zabawy"
  • "Ojej"

Anastazja Maciąg - The Voice Kids

Karierę muzyczną zaczynała od udziału w programie "The Voice Kids" (3. edycja w 2020 r.), gdzie dotarła do finału.

Anastazja Maciąg - Roxie Węgiel

Anastazja jest znajomą Roksany Węgiel i współpracowały nad wspólnymi projektami. Anastazja wystąpiła na weselu Roxie, a także współtworzyła z nią utwór "Nieładnie".

Eurowizja 2026 - uczestnicy polskich preselekcji

Oto skład polskich preselekcji do Eurowizji 2026:

  • Aleksandra Antoniak - "Don't you try"
  • Basia Giewont - "Zimna woda"
  • Stasiek Kukulski - "This too shall pass"
  • Anastazja Maciąg - "Wild Child"
  • Piotr Pręgowski - "Parawany Tango"
  • Jeremi Sikorski - "Cienie przeszłości"
  • Karolina Szczurowska - "Nie bój się"
  • Alicja Szemplińska - "Pray"
