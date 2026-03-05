Spis treści
Anastazja Maciąg to piosenkarka, która walczy o wyjazd na Eurowizję 2026 jako reprezentantka Polski. Wild Child, Eurowizja 2026, rodzice, wiek, utwory, The Voice Kids, Roxie Węgiel to frazy, które najczęściej pojawiają się w wyszukiwarkach internetowych obok jej nazwiska. Ciekawostki na te tematy zebraliśmy w jednym miejscu.
Anastazja Maciąg - Wild Child
"Wild Child" to piosenka Anastazji Maciąg, z którą bierze udział w preselekcjach do Eurowizji 2026. Utwór ma charakter popowy.
Anastazja Maciąg - Eurowizja 2026
Anastazja została oficjalnie ogłoszona jedną z uczestniczek polskich preselekcji do Konkursu Piosenki Eurowizji 2026, gdzie wykonuje piosenkę "Wild Child".
ZOBACZ TAKŻE: Kim jest Alicja Szemplińska? To ona może reprezentować Polskę na Eurowizji 2026
Anastazja Maciąg - rodzice
W jej historii osobistej ojciec zmarł na nowotwór, gdy była mała, co wspominała w kontekście swojego udziału w "The Voice Kids".
Anastazja Maciąg - wiek
Anastazja Maciąg urodziła się 13 lutego 2005 roku w Olsztynie, więc ma 20 lat.
Anastazja Maciąg - utwory
Ma na koncie kilka singli, m.in.:
- "Moment"
- "Temat o Tobie"
- "Level Up"
- "Koniec zabawy"
- "Ojej"
Anastazja Maciąg - The Voice Kids
Karierę muzyczną zaczynała od udziału w programie "The Voice Kids" (3. edycja w 2020 r.), gdzie dotarła do finału.
Anastazja Maciąg - Roxie Węgiel
Anastazja jest znajomą Roksany Węgiel i współpracowały nad wspólnymi projektami. Anastazja wystąpiła na weselu Roxie, a także współtworzyła z nią utwór "Nieładnie".
Eurowizja 2026 - uczestnicy polskich preselekcji
Oto skład polskich preselekcji do Eurowizji 2026:
- Aleksandra Antoniak - "Don't you try"
- Basia Giewont - "Zimna woda"
- Stasiek Kukulski - "This too shall pass"
- Anastazja Maciąg - "Wild Child"
- Piotr Pręgowski - "Parawany Tango"
- Jeremi Sikorski - "Cienie przeszłości"
- Karolina Szczurowska - "Nie bój się"
- Alicja Szemplińska - "Pray"