Anastazja Maciąg to piosenkarka, która walczy o wyjazd na Eurowizję 2026 jako reprezentantka Polski. Wild Child, Eurowizja 2026, rodzice, wiek, utwory, The Voice Kids, Roxie Węgiel to frazy, które najczęściej pojawiają się w wyszukiwarkach internetowych obok jej nazwiska. Ciekawostki na te tematy zebraliśmy w jednym miejscu.

Anastazja Maciąg - Wild Child

"Wild Child" to piosenka Anastazji Maciąg, z którą bierze udział w preselekcjach do Eurowizji 2026. Utwór ma charakter popowy.

Anastazja Maciąg - Eurowizja 2026

Anastazja została oficjalnie ogłoszona jedną z uczestniczek polskich preselekcji do Konkursu Piosenki Eurowizji 2026, gdzie wykonuje piosenkę "Wild Child".

Anastazja Maciąg - rodzice

W jej historii osobistej ojciec zmarł na nowotwór, gdy była mała, co wspominała w kontekście swojego udziału w "The Voice Kids".

Anastazja Maciąg - wiek

Anastazja Maciąg urodziła się 13 lutego 2005 roku w Olsztynie, więc ma 20 lat.

Anastazja Maciąg - utwory

Ma na koncie kilka singli, m.in.:

"Moment"

"Temat o Tobie"

"Level Up"

"Koniec zabawy"

"Ojej"

Anastazja Maciąg - The Voice Kids

Karierę muzyczną zaczynała od udziału w programie "The Voice Kids" (3. edycja w 2020 r.), gdzie dotarła do finału.

Anastazja Maciąg - Roxie Węgiel

Anastazja jest znajomą Roksany Węgiel i współpracowały nad wspólnymi projektami. Anastazja wystąpiła na weselu Roxie, a także współtworzyła z nią utwór "Nieładnie".

