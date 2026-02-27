Magda Steczkowska pokazała się w skąpym bikini. Zdjęcie 50-latki robi furorę w sieci. "Rusałka"

Młodsza siostra Justyny Steczkowskiej może pochwalić się równie imponującą sylwetką co słynna wokalistka. Obie artystki dbają o formę i są bardzo szczupłe, chociaż ich styl i wizerunek znacząco się różnią. Justyna zazwyczaj wybiera wysokie obcasy, eleganckie kreacje i ma kruczoczarne, długie włosy, podczas gdy Magda preferuje krótkie blond fryzury i stawia na naturalność. Mimo przekroczenia pięćdziesiątego roku życia siostry mają figury, których mogłoby im pozazdrościć wiele znacznie młodszych kobiet. Trudno jednoznacznie ocenić, czy to zasługa doskonałych genów, czy może efekt morderczych treningów i diety.

Magda Steczkowska relacjonuje karnawał w Brazylii

Ostatnie dni na instagramowym profilu piosenkarki obfitują w liczne relacje z podróży. Gwiazda wybrała się do Ameryki Południowej, aby na własne oczy zobaczyć brazylijski karnawał. Celebrytka udostępniła w sieci materiały dokumentujące lokalne zwyczaje, tańce oraz nietypową tradycję sypania się mąką.

Karnawał w Brazylii. Ale nie w Rio, gdzie podobno trybuny sięgają kilku metrów, ale w małej nadmorskiej wiosce, Guajiru, gdzie przez ostanie dni, ok. godz. 17 na placu przed kościołem zaczyna się zabawa od… obsypywania się mąką z manioku, kogo popadnie. I duzi, i mali są cali w tej mące, a im ktoś bielszy, tym fajniejszy. Przebierają się, jak chcą, co widać na zdjęciach i… tańczą, tańczą, tańczą. Nikt się tu nie przejmuje tym "co ludzie powiedzą", tylko cieszą się życiem! Piękny to widok - pisała zachwycona Steczkowska.

Piosenkarka zachwyciła fanów zdjęciem pod wodospadem

Teraz szaleństwo karnawałowe ustąpiło miejsca zwiedzaniu malowniczych zakątków i bliskiemu kontaktowi z naturą. Steczkowska początkowo publikowała ujęcia piaszczystych plaż, ale prawdziwą furorę zrobiła fotografia wykonana niemal pod samym wodospadem. Artystka zapozowała do zdjęcia jedynie w skąpym bikini, które odsłoniło jej płaski brzuch. Wokalistka wyglądała w tej scenerii doskonale i bez cienia skrępowania eksponowała swoje ciało. Reakcja fanów w komentarzach była natychmiastowa.

"Wow! Ale piękna fota", "Ma Pani przepiękną figurę!", "Jaka piękna kobieta", "Matko kochana - figura", "Rusałka", "Piękna" - pisali internauci.

