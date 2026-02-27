Modelki wydały zaskakujący numer. Nagrały piosenkę do filmu "Król dopalaczy"!

Modelki o "Nie chcesz wiedzieć" i filmie "Król dopalaczy"

Członkowie zespołu Modelki tak opisują proces twórczy:

Modelki podbiły polską branżę muzyczną. Kim są dziewczyny śpiewające "Chyba, że z Tobą"?

Po prywatnym seansie filmu dokładnie wiedzieliśmy, w jakim kierunku chcemy iść. Zależało nam, by wiernie oddać to, co każdy z nas wtedy czuł, przy pomocy muzyki. Chcieliśmy, by utwór rozwijał się jak film: stopniowo budował napięcie i prowadził do mocnej kulminacji. Szukaliśmy odpowiedniego klimatu i tempa, aby muzyka dosłownie stała się obrazem.

Vłodarski dodaje:

"Nie chcesz wiedzieć" to piosenka o cienkiej granicy między fascynacją a zagubieniem, o momencie, w którym wiesz, że coś może cię wciągnąć w niebezpieczeństwo, a mimo to robisz krok dalej. Teledysk to połączenie naszej wizji z ujęciami z filmu “Król dopalaczy”. Jesteśmy ogromnie dumni i wdzięczni, że mogliśmy być częścią tego projektu.

"Nie chcesz wiedzieć" zapowiedzią debiutanckiego albumu

Singiel "Nie chcesz wiedzieć" znajdzie się na debiutanckiej płycie Modelek "Hot Hits", której premiera zapowiedziana jest na 24 kwietnia 2026. Fani mogą zamawiać limitowaną edycję albumu i merch na stronie zespołu.

O czym jest film "Król dopalaczy"?

"Król dopalaczy" to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia chłopaka, który zbudował imperium na legalnych narkotykach. Film pokazuje jego drogę na szczyt, pełną sławy, pięknych kobiet i szybkich samochodów, ale także konfrontacje z gangsterami i układami na szczytach władzy. Kiedy na jego drodze staje policjant, którego nie da się przekupić, zaczyna się gra o wszystko. W obsadzie filmu zobaczymy m.in. Tomasza Włosoka, Vanessę Aleksander, Łukasza Simlata i Grażynę Szapołowską. Za reżyserię odpowiada Pat Howl, a za produkcję Katarzyna Samson. Film "Król dopalaczy" trafi do kin 13 marca 2026 roku.