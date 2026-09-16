Pilne wieści z PZPN! Po głośnym rozstaniu podpisano kluczową umowę

PZPN podpisał nową umowę. STS zastąpi InPost

Po serii rozstań z kluczowymi partnerami biznesowymi, władze polskiej piłki mają powody do zadowolenia. Najnowszym sponsorem strategicznym reprezentacji Polski ma zostać STS, który od 12 lat współpracuje ze związkiem. Zastąpi on w tej roli InPost, który wycofał się z dotychczasowej współpracy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej.

Niedawno InPost zrezygnował z kontynuowania czteroletniej współpracy z PZPN, która według nieoficjalnych doniesień była warta około 10 milionów złotych rocznie. Marka postanowiła skupić się na wspieraniu rodzimej Ekstraklasy. W krótkim czasie z piłkarskiej centrali wycofały się także Staropolanka (woda reprezentacji) oraz TCL, znany producent sprzętu RTV. Złą passę przerwała wrześniowa umowa z Kuchnią Vikinga, a teraz przyszedł czas na jeszcze większy kontrakt.

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Jak wynika z informacji "Super Expressu", STS przejmie rolę sponsora strategicznego polskiej kadry narodowej, zastępując tym samym InPost. Jest to spory awans w drabince sponsorskiej, dzięki czemu firma bukmacherska stanie się drugim najważniejszym parterem zaraz po sponsorze generalnym.

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Nowy kontrakt na cztery lata

Zawarte porozumienie pomiędzy STS a PZPN ma obowiązywać aż do 2030 roku. Warto podkreślić, że znana marka bukmacherska nieprzerwanie wspiera reprezentację Polski od lipca 2014 r. Teraz, po kilkunastu latach systematycznych działań i wspierania rodzimego futbolu, współpraca wejdzie w zupełnie nowy, bardziej zaawansowany etap.

W poprzednim roku bukmacher został sponsorem tytularnym rozgrywek o Puchar Polski oraz Superpuchar. Zacieśnienie relacji z centralą piłkarską pokazuje, że marka chce być wciąż mocno zaangażowana we wspieranie polskiego sportu i systematycznie rozwija swoją obecność w piłce nożnej.