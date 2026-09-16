Koszmarny wypadek przerwał karierę wielkiego talentu. Arkadiusz Gołaś jechał po kontrakt życia

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- Dziś mija dokładnie 21 lat od momentu, gdy cała siatkarska Polska wstrzymała oddech. Arkadiusz Gołaś, wybitnie utalentowany zawodnik, w wieku 24 lat jechał podpisać wymarzoną umowę.
- Tragiczny w skutkach wypadek na austriackiej autostradzie odebrał mu życie, niszcząc plany o międzynarodowej karierze i pogrążając kraj w żałobie.
- Imponował niespotykanym zasięgiem w ataku. Poznaj historię wybitnego siatkarza, którego legenda wciąż inspiruje kolejne pokolenia.
Tragiczny finał podróży po wymarzony kontrakt
Data 16 września 2005 roku miała przejść do historii jako początek nowego, wspaniałego etapu w jego sportowym życiu. Arkadiusz Gołaś, wspólnie ze świeżo upieczoną żoną Agnieszką, podróżował do Włoch. Docelowym miejscem był znany klub Lube Banca Marche Macerata, gdzie miał złożyć podpis pod najważniejszym kontraktem w karierze, dołączając tym samym do absolutnej elity siatkarskiego świata. Niestety, przeznaczenie miało wobec niego okrutne plany.
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Podczas jazdy autostradą A2 w Austrii, w okolicach Klagenfurtu, rozegrał się prawdziwy dramat. Auto kierowane przez małżonkę niespodziewanie zjechało z trasy, by po chwili z ogromnym impetem uderzyć w betonową barierę. Arkadiusz Gołaś, zaledwie 24-letni sportowiec, zmarł na miejscu w wyniku odniesionych obrażeń. Przekreśliło to w jednym ułamku sekundy całą jego przyszłość i dotychczasowe osiągnięcia.
Siatkarski ewenement, któremu nikt nie dorównywał w ataku
Był prawdziwą perłą, zawodnikiem o niezwykłych predyspozycjach. Przy wzroście wynoszącym 201 centymetrów, wyróżniał się przede wszystkim fenomenalnym zasięgiem wyskoku, potrafiąc zaatakować piłkę na pułapie 365 centymetrów. Pojawiały się wręcz doniesienia o osiąganiu przez niego nawet 370 cm, co stanowiło wynik zupełnie niedostępny dla przytłaczającej większości siatkarzy na globie.
Swoimi umiejętnościami zasłużył na udział w igrzyskach w Atenach, zdobywał medale mistrzostw Polski i światowego czempionatu kadetów. Zyskał wielką sympatię fanów i niekłamany szacunek kolegów z drużyny. Kiedy w 2006 roku polska reprezentacja zdobyła srebro na mistrzostwach świata, cała drużyna dedykowała ten sukces zmarłemu koledze. Zawodnicy wyszli na ceremonię dekoracji w trykotach oznaczonych jego nazwiskiem i numerem 16, co stanowiło wymowny dowód na to, jak potężne piętno odcisnął na krajowej siatkówce.