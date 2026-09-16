Dominacja Polaków, a Nikola Grbić narzeka przed starciem z Bułgarią! "Nie podoba mi się to"

Polska pewna awansu. Trener kadry narzeka przed meczem z Bułgarią na ME siatkarzy

Rozgrywki grupowe mistrzostw Europy zbliżają się do końca, a Polacy z łatwością pokonali dotychczasowych rywali. Kolejne zwycięstwa bez straty seta nad Portugalią, Izraelem, Macedonią Północną i Ukrainą zagwarantowały Biało-Czerwonym awans do fazy pucharowej z najwyższego miejsca jeszcze przed ostatnim spotkaniem. Rezultat środowego meczu, pierwotnie typowanego jako ten decydujący, nie ma już dla polskiego zespołu znaczenia.

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Sytuacja w grupie ukształtowała się po wcześniejszej porażce Bułgarii z ukraińską drużyną oraz pewnym, wtorkowym zwycięstwie Polaków nad tym samym przeciwnikiem. Choćby mecz z gospodarzami zakończył się wysoką przegraną, pozycja lidera pozostanie w naszych rękach, a ekipa gospodarzy powalczy najwyżej o drugą lokatę. Taki scenariusz wyraźnie nie pasuje szkoleniowcowi polskiej ekipy, Nikoli Grbiciowi.

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W wywiadzie udzielonym telewizji Polsat Sport tuż po wygranej z Ukrainą, serbski trener odniósł się do pewnego już awansu z pierwszego miejsca. Przyznał, że taki układ jest niezwykle groźny i absolutnie mu nie odpowiada, o czym zawodnicy doskonale wiedzą. Wyraził nadzieję, że zespół zaprezentuje w kolejnym starciu poziom podobny do dwóch pierwszych partii poprzedniego spotkania. Podkreślił, że jego podopieczni zdecydowanie preferują wyzwania i zacięte pojedynki, które zmuszają ich do maksymalnego zaangażowania.

Co ciekawe, trener usłyszał o zagwarantowanej wygranej w grupie dopiero od reportera Polsatu, co dowodzi, że jego uwaga skupia się wyłącznie na aktualnych poczynaniach zespołu.

Serbski szkoleniowiec zwrócił też uwagę na zagrożenia płynące z serii gładkich zwycięstw. Zauważył, że takie rezultaty mogą wywołać fałszywe poczucie perfekcji i nieśmiertelności, co z kolei prowadzi do utraty skupienia. Przyznał, że spodziewał się bardzo trudnego wyzwania w meczu z gospodarzem imprezy. Teraz czeka go zadanie odpowiedniego zmobilizowania siatkarzy do spotkania bez realnej stawki. Pojedynek Polaków z Bułgarami w ramach mistrzostw Europy rozpocznie się w środę, 16 września, o godzinie 18.