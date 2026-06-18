Siostra Marzeny Kipiel-Sztuki przerywa milczenie. Wraca do bolesnych wspomnień z przeszłości

Ogromna rzesza polskich widzów uwielbiała Marzenę Kipiel-Sztukę, głównie za sprawą jej kultowej roli Halinki w produkcji Polsatu "Świat według Kiepskich". Niestety, artystka przegrała walkę z poważną chorobą i zmarła w wieku 58 lat.

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Trudne relacje z siostrą. Co działo się w domu Marzeny Kipiel-Sztuki?

Mimo upływu czasu od śmierci Marzeny Kipiel-Sztuki, media wciąż interesują się jej życiem prywatnym oraz konfliktami rodzinnymi. Dorota Kipiel, siostra zmarłej artystki, otwarcie przyznaje, że ich wzajemne stosunki były przez lata bardzo skomplikowane. Kobiety często się spierały, a narastające latami konflikty sprawiły, że wielu dawnych urazów nigdy ostatecznie nie wyjaśniono.

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Rozpoznasz najlepsze teksty Halinki Kiepskiej? To quiz dla największych wielbicieli “Świata według Kiepskich” Pytanie 1 z 10 Dokończ frazę: "Tu, w tej sypialni, od 30 lat rozgrywa się dramat umęczonej kobiety przez..." Leniwego chłopa Wąsatego nieroba Nieroba najgorszego Następne pytanie

Dorota Kipiel o siostrze: "Chciałam być tak jak ona"

Obecnie Dorota Kipiel spogląda na relację ze starszą siostrą z zupełnie innej perspektywy. W rozmowie udzielonej dziennikowi "Fakt" wspomina czasy młodości i dzieciństwa, przyznając, że zmarła aktorka stanowiła dla niej niepodważalny autorytet.

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Marzena była dla mnie wzorem. Bywało bardzo różnie między nami, od dziecka chciałam być tak jak ona.

Siostra Marzeny Kipiel-Sztuki wspomina zmarłą. "Brakuje przytulenia"

Dorota Kipiel przyznaje, że obecnie znajduje się na takim etapie żałoby, w którym najbardziej docenia i wspomina drobne, codzienne chwile. Zaznacza, że to nie artystyczne dokonania siostry są dla niej teraz ważne, lecz fizyczna obecność i zwykła bliskość, której jej tak bardzo brakuje.

Brakuje jej zapachu, uśmiechu, przytulenia się do niej

Złość i smutek. Emocje po odejściu Halinki z "Kiepskich"

W programie porannym "Halo tu Polsat" w listopadzie, Dorota Kipiel wyznała, że do tej pory wyczuwa obecność zmarłej siostry w swoim życiu.

To są takie mieszane bardzo często uczucia. Czasami jest złość na to, że odeszła, czasami jest radość, że już się nie męczy. Dzisiaj jest trochę spokojniej, wczoraj jak jechałam pociągiem, przyznam szczerze, ryczałam jak bóbr.

Więzi łączące rodzeństwo od lat były skomplikowane i ostatecznie kobiety nie zdążyły całkowicie zażegnać dawnych konfliktów. Jedynym, co pozostało Dorocie Kipiel, są najcenniejsze dla niej pamiątki po zmarłej siostrze – jej własne, osobiste wspomnienia.

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