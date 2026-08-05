ME w pływaniu. Na którym miejscu rywalizację zakończyła Kaja Skrzek?

Kaja Skrzek w finale skoków z trampoliny

Kaja Skrzek zaprezentowała się z dobrej strony podczas mistrzostw Europy w Paryżu. Reprezentantka Polski zajęła ósme miejsce w rywalizacji skoków z trzymetrowej trampoliny. Złoty medal w tej trudnej konkurencji wywalczyła Włoszka Chiara Pellacani. Drugie miejsce na podium przypadło Brytyjce Yasmin Charper. Z kolei brązowy krążek zdobyła startująca w neutralnych barwach Nadieżda Trifonowa.

W stolicy Francji rywalizowali także inni reprezentanci Polski w skokach do wody. Maciej Bujak i Robert Łukaszewicz zajęli szóstą lokatę w skokach synchronicznych z dziesięciometrowej platformy. Zwycięstwo w tej specjalności odnieśli startujący jako sportowcy neutralni Nikita Shleikher oraz Rusłan Ternowoj. Srebro wywalczyli reprezentujący Włochy Simone Conte i Raffaele Pelligra. Brązowy medal zdołał wywalczyć ukraiński duet Mark Hrytsenko i Oleksii Sereda.

Kto zdominował zawody w pływaniu artystycznym?

Pływackie mistrzostwa Europy w Paryżu obejmowały również zmagania w pływaniu artystycznym. W wymagającym programie technicznym kobiet najlepsza ostatecznie okazała się Hiszpanka Iris Tio Casas. Drugą pozycję w klasyfikacji końcowej zajęła rywalizująca w barwach neutralnych Rosjanka Wasilina Czandoszczka. Na trzecim stopniu podium stanęła utalentowana reprezentantka Niemiec Klara Bleyer. Rywalizacja solistek przyciągnęła ogromną uwagę wszystkich zgromadzonych na francuskich trybunach.

Zmagania drużynowe w tej samej dyscyplinie przyniosły kolejne ciekawe rozstrzygnięcia w walce o europejskie medale. W programie technicznym zespołów triumfowali sportowcy startujący na mistrzostwach pod neutralną flagą. Drugie miejsce w tym niezwykle prestiżowym konkursie zajęła silna reprezentacja Hiszpanii. Brązowe medale powędrowały natomiast do zawodników z Włoch. Mistrzostwa w Paryżu dostarczyły kibicom niezwykle wielu sportowych emocji we wszystkich dyscyplinach wodnych.