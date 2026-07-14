Siostra Mandaryny przez lata żyła w cieniu. Małgorzata Mandrykiewicz to wykapana Marta Wiśniewska

Marta Wiśniewska i Michał Wiśniewski znowu na ustach wszystkich

Marta Wiśniewska zawdzięcza swoją ogromną rozpoznawalność talentom tanecznym, choreograficznym oraz wokalnym. Na początku dwudziestego pierwszego wieku jej nazwisko nie schodziło z czołówek portali i czasopism, a na koncertach gromadziły się prawdziwe tłumy wiernych fanów. Oprócz muzyki uwagę mediów przykuwała sfera prywatna gwiazdy, w szczególności jej głośne małżeństwo z frontmanem grupy Ich Troje. Związek z muzykiem uchodził za jedną z najbardziej medialnych relacji w kraju, a zarówno huczne zaślubiny, jak i późniejsze rozstanie z Michałem Wiśniewskim na długo zdominowały łamy prasy głównego nurtu. Obecnie, po upływie ponad dwudziestu lat, dawni małżonkowie znów królują na pierwszych stronach gazet za sprawą sensacyjnych doniesień o ich rzekomym ponownym zbliżeniu, co wywołało prawdziwą burzę w internecie.

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Kim jest Małgorzata Mandrykiewicz? Młodsza siostra Mandaryny zarządzała studiem tańca

Kiedy Marta znajdowała się w samym centrum medialnego huraganu, z boku zawsze dyskretnie towarzyszyła jej Małgorzata Mandrykiewicz. Mimo siedmioletniej różnicy wieku rodzeństwo od zawsze łączyła wyjątkowo silna więź i niezwykle głębokie porozumienie. Młodsza siostra wokalistki całkowicie zrezygnowała z brylowania na czerwonych dywanach i celowo unikała obiektywów aparatów, decydując się na spokojniejszą pracę na zapleczu wielkiego show-biznesu.

Gdy kariera Mandaryny nabrała największego rozpędu, to właśnie młodsza z sióstr stała się jej nieocenionym pomocnikiem w kluczowych kwestiach zawodowych. Małgorzata wzięła na swoje barki ciężar organizacji kalendarza artystki, a z biegiem czasu zaczęła aktywnie zarządzać inicjatywami związanymi z rynkiem tanecznym. Przez pewien czas sprawowała nawet prestiżową funkcję menedżerki w szkołach tańca należących do Marty Wiśniewskiej, nadzorując codzienne funkcjonowanie i strategię rozwoju tego intratnego biznesu.

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Widzowie mieli okazję przelotnie poznać Małgorzatę na ekranach telewizorów podczas emisji kultowego reality show „Jestem, jaki jestem”, dokumentującego codzienność lidera zespołu Ich Troje i jego najbliższego otoczenia. Kobieta nie zamierzała jednak odcinać kuponów od tej telewizyjnej ekspozycji i tuż po zakończeniu nagrań definitywnie wycofała się z nieprzewidywalnej przestrzeni publicznej.

Współcześnie siostra słynnej piosenkarki cieszy się życiem z dala od zgiełku branży rozrywkowej i bardzo rzadko gości na tak zwanych ściankach. Jej głównym łącznikiem z szerszą publicznością pozostają osobiste profile w mediach społecznościowych, gdzie udostępniane przez nią prywatne kadry natychmiast wyłapują i szeroko komentują spostrzegawczy internauci. Obserwatorzy niemal zawsze podkreślają uderzające fizyczne podobieństwo obu pań, nieustannie zastanawiając się, czy spokrewnione kobiety wyglądają ich zdaniem jak dwie krople wody.

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