Patricia Kazadi o udziale Polski w Eurowizji. Wskazała swoich faworytów

W rozmowie z "Super Expressem" Patricia Kazadi odniosła się do kwestii obecności Polski na tegorocznej Eurowizji. Artystka nie ukrywa, że temat ten budzi skrajne emocje, jednak zaznacza, że nasi wykonawcy powinni mieć możliwość zaprezentowania się światu. Gwiazda zdradziła również nazwiska trojga kandydatów, za których w tym roku najmocniej trzyma kciuki.

Patricia Kazadi ocenia polityczny aspekt Eurowizji

Konkurs Piosenki Eurowizji każdego roku wywołuje w naszym kraju ogromne poruszenie, łącząc artystyczne uniesienia z gorącymi dyskusjami o podłożu politycznym i geopolitycznym. W wywiadzie udzielonym „Super Expressowi” Patricia Kazadi została zapytana o zasadność startu Polski w tegorocznej edycji tej imprezy. Piosenkarka i prezenterka otwarcie przyznała, że jednoznaczna ocena tej sytuacji i udzielenie prostej odpowiedzi nastręcza jej sporo trudności.

„No to jest kontrowersyjny temat. Dlatego, że z jednej strony ze względów, powiedzmy, geopolitycznych chciałoby się rzec, że nie, a z drugiej strony mamy tak wspaniałych, utalentowanych artystów i tak wspaniałe kandydatury w tym roku, że szkoda by było, żeby nie dostali swojego momentu i szansy, więc to jest dla mnie trudne pytanie” - mówi Kazadi.

Faworyci Patricii Kazadi w polskich preselekcjach

Celebrytka nie kryje, że wskazanie jednego najlepszego kandydata sprawia jej duży kłopot, ponieważ jej serce jest mocno rozdarte. W obecnym sezonie szczególnym wsparciem obdarza aż troje artystów, których umiejętności wokalne ocenia bardzo wysoko i uważa, że zasługują na zagraniczną widownię. Kazadi zaznacza, że jej preferencje nie bazują na prywatnych sympatiach, lecz na głębokim szacunku do talentu i ciężkiej pracy wykonawców, a sam konkurs postrzega jako doskonałą platformę promocyjną dla rodzimej muzyki.

„W tej rywalizacji kibicuję w sumie aż trzem osobom, słuchaj, bo jest Anastazja Maciąg, która ma świetny utwór i którą uwielbiam. Uważam, że jest przezdolną osobą. Alicja Szemplińska, której producentką utworu jest również moja bliska znajoma, wybitna producentka. No i sama Alicja już trzeci raz walczy o swój moment i wiem, że włożyła w ten utwór wiele swojego serducha. No i jest oczywiście »Tango« [przyp. red. "Parawany Tango"], mojego ukochanego współaktora z »Rancza«. To trudny wybór, a więc kibicuję wszystkim trzem kandydaturom” - mówi Patricia „Super Expressowi”.

Wywiad z gwiazdą przeprowadziła dziennikarka Julita Buczek.

