Patricia Kazadi o udziale Polski w Eurowizji. Wskazała swoich faworytów

Patricia Kazadi ocenia polityczny aspekt Eurowizji

Konkurs Piosenki Eurowizji każdego roku wywołuje w naszym kraju ogromne poruszenie, łącząc artystyczne uniesienia z gorącymi dyskusjami o podłożu politycznym i geopolitycznym. W wywiadzie udzielonym „Super Expressowi” Patricia Kazadi została zapytana o zasadność startu Polski w tegorocznej edycji tej imprezy. Piosenkarka i prezenterka otwarcie przyznała, że jednoznaczna ocena tej sytuacji i udzielenie prostej odpowiedzi nastręcza jej sporo trudności.

„No to jest kontrowersyjny temat. Dlatego, że z jednej strony ze względów, powiedzmy, geopolitycznych chciałoby się rzec, że nie, a z drugiej strony mamy tak wspaniałych, utalentowanych artystów i tak wspaniałe kandydatury w tym roku, że szkoda by było, żeby nie dostali swojego momentu i szansy, więc to jest dla mnie trudne pytanie” - mówi Kazadi.

Faworyci Patricii Kazadi w polskich preselekcjach

Celebrytka nie kryje, że wskazanie jednego najlepszego kandydata sprawia jej duży kłopot, ponieważ jej serce jest mocno rozdarte. W obecnym sezonie szczególnym wsparciem obdarza aż troje artystów, których umiejętności wokalne ocenia bardzo wysoko i uważa, że zasługują na zagraniczną widownię. Kazadi zaznacza, że jej preferencje nie bazują na prywatnych sympatiach, lecz na głębokim szacunku do talentu i ciężkiej pracy wykonawców, a sam konkurs postrzega jako doskonałą platformę promocyjną dla rodzimej muzyki.

„W tej rywalizacji kibicuję w sumie aż trzem osobom, słuchaj, bo jest Anastazja Maciąg, która ma świetny utwór i którą uwielbiam. Uważam, że jest przezdolną osobą. Alicja Szemplińska, której producentką utworu jest również moja bliska znajoma, wybitna producentka. No i sama Alicja już trzeci raz walczy o swój moment i wiem, że włożyła w ten utwór wiele swojego serducha. No i jest oczywiście »Tango« [przyp. red. "Parawany Tango"], mojego ukochanego współaktora z »Rancza«. To trudny wybór, a więc kibicuję wszystkim trzem kandydaturom” - mówi Patricia „Super Expressowi”.

Wywiad z gwiazdą przeprowadziła dziennikarka Julita Buczek.

