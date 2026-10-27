"SOR". Co wydarzy się w 3. odcinku? Ujawniamy szczegóły

"SOR" to kolejny - po "Na dobre i na złe", "Na sygnale" i "Szpitalu Świętej Anny" - polski serial medyczny, który szybko stał się hitem. Telewizja Polska donosi, że pierwszy odcinek ich wspólnej koprodukcji z Prime Video obejrzało w TVP2 prawie 1,2 mln widzów, co zapewniło antenie 15,4% udziału w paśmie emisji. Zainteresowanie jest zatem niemałe, a my ujawniamy, co czeka bohaterów w 3. odcinku, który ukaże się we wtorek 3 listopada. Streszczenie poniżej.

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"SOR" - 3. odcinek. STRESZCZENIE (3.11.2026)

Brat Hajduka przywozi do jego mieszkania konającego gangstera. W szpitalu Piotr, Kaśka i Andrzej podejmują desperacką próbę ratowania mężczyzny, podczas gdy na SOR trafia zabezpieczona przez Jacę dłoń pacjenta. Równolegle zespół mierzy się z ofiarami katastrofy autobusu oraz osobistym dramatem rezydentki Zuzy, której umiera pacjent.

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"SOR" - ile odcinków liczy serial i kiedy premiera ostatniego?

"SOR" liczy łącznie dwanaście odcinków i wszystkie znajdziecie już w ofercie Prime Video. Jeśli jednak nie macie wykupionego abonamentu i preferujecie emisję w TVP, informujemy, że odcinki ukazują się co tydzień we wtorki, zatem ostatni obejrzymy w dniu 5 stycznia.

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"SOR" - obsada

Za scenariusz 2. odcinka odpowiadają Maciej Sobczyk Gsp i Zbigniew Zborowski, a reżyserią zajęły się Sara Bustamante - Drozdek oraz Sylwia Rosak. W rolach głównych występują Sebastian Dela i Sonia Mietielica, a na ekranie towarzyszą im:

Katarzyna Grabowska,

Andrzej Grabowski,

Maciej Bisiorek,

Maurycy Popiel,

Zbigniew Suszyński,

Bartosz Waga,

Dominika Kluźniak,

Patrycja Franczak,

Mary Pawłowska,

Piotr Nowak.