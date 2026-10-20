"SOR" - obsada. Kto jest kim w nowym serialu medycznym?

"SOR" to nowe oblicze polskiego serialu medycznego

Gatunek medyczny nie jest obcy polskiemu srebrnemu ekranowi - mamy przecież "Na dobre i na złe", "Szpital świętej Anny" i "Na sygnale", a teraz do tego grona dołączył "SOR" - koprodukcja Prime Video i TVP, zapowiadana jako "nowoczesne spojrzenie na gatunek". Serial pokazuje szpitalny oddział ratunkowy jako miejsce ciągłego ruchu, napięcia i nieprzewidywalności - przestrzeń, w której za drzwiami sal ratunkowych rozgrywają się nie tylko dramatyczne historie pacjentów, ale także osobiste wybory i konflikty ludzi, którzy każdego dnia walczą o ich życie. Serial łączy elementy emocjonującego dramatu, thrillera i historii obyczajowej, pokazując pracę lekarzy z perspektywy miejsca, w którym liczy się każda sekunda.

- Mam wrażenie, że takiej jakości w Polsce jeszcze nie było. Pod tym względem, że ten serial momentami jest drastyczny, aż nieprzyjemny w oglądaniu, ale taka jest rzeczywistość SOR-ów. Mam więc nadzieję, że udało nam się ją w jakiś sposób realistycznie odwzorować i przedstawić - zapowiada Maurycy Popiel w rozmowie z Julią Buczek z Super Expressu.

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"SOR" - obsada serialu. Kto jest kim?

Główną rolę męską kreuje Sebastian Dela jako Piotr Hajduk - błyskotliwy, niepokorny lekarz SOR, który wyróżnia się intuicją diagnostyczną i gotowością do podejmowania ryzyka. Nosi bagaż trudnej przeszłości i wciąż nie pogodził się z rozstaniem z Kaśką. Na ekranie towarzyszy mu zaś Sonia Mietielica jako Katarzyna "Kaśka" Zawadzka - starsza rezydentka i szefowa rezydentów. Ambitna i zdyscyplinowana, stawia na profesjonalizm, choć w krytycznych sytuacjach potrafi zaufać własnej intuicji. Niespodziewane pojawienie się Piotra zmusza ją do zmierzenia się z przeszłością. W obsadzie znaleźli się również m.in.:

Ireneusz Czop jako Andrzej Drawski - Kierownik SOR-u i doświadczony chirurg. Charyzmatyczny i bezpośredni, od lat skutecznie zarządza oddziałem, a pod szorstką powierzchownością skrywa troskę o współpracowników.

- Kierownik SOR-u i doświadczony chirurg. Charyzmatyczny i bezpośredni, od lat skutecznie zarządza oddziałem, a pod szorstką powierzchownością skrywa troskę o współpracowników. Andrzej Grabowski jako Krzysztof Zawadzki - Wybitny kardiolog, profesor medycyny i ojciec Kaśki. Wymagający i przyzwyczajony do autorytetu, nie ukrywa swojej niechęci wobec Piotra.

- Wybitny kardiolog, profesor medycyny i ojciec Kaśki. Wymagający i przyzwyczajony do autorytetu, nie ukrywa swojej niechęci wobec Piotra. Dominika Kluźniak jako Barbara "Basia" Zabłocka - Przełożona pielęgniarek i jeden z filarów oddziału. Spokojna i empatyczna, potrafi zachować zimną krew w każdej sytuacji.

- Przełożona pielęgniarek i jeden z filarów oddziału. Spokojna i empatyczna, potrafi zachować zimną krew w każdej sytuacji. Maurycy Popiel jako Krystian Pawłowski - Prokurator i obecny partner Kaśki. Odpowiedzialny i stabilny, reprezentuje życie, które Kaśka stworzyła po zakończeniu związku z Piotrem.

- Prokurator i obecny partner Kaśki. Odpowiedzialny i stabilny, reprezentuje życie, które Kaśka stworzyła po zakończeniu związku z Piotrem. Bartłomiej Deklewa jako Jacek "Jaca" Hajduk - Brat Piotra związany ze środowiskiem kibicowskim. Impulsywny i lojalny, regularnie przypomina bratu o świecie, od którego ten próbował uciec.

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