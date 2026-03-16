Sean Penn pominął galę Oscarów. Gwiazdor spędził ten czas w Polsce?!

Gala Oscarów 2026 bez Seana Penna

Sean Penn słynie z tego, że nie przejmuje się konwenansami i postępuje według własnych zasad. Brak jego obecności na 98. gali wręczenia Oscarów wywołał jednak spore poruszenie. Fani i komentatorzy zachodzili w głowę, gdzie podział się aktor, który zdobył statuetkę dla najlepszego aktora drugoplanowego za kreację w produkcji "Jedna bitwa po drugiej". Jak donosi serwis Pudelek, amerykański gwiazdor przebywał w tym czasie w Polsce!

Kieran Culkin odbiera nagrodę dla Seana Penna

Oscara w imieniu nieobecnego zdobywcy odebrał Kieran Culkin, gwiazda serialu "Sukcesja" i brat słynnego odtwórcy roli Kevina w filmie "Kevin sam w domu".

Sean Penn nie mógł być dzisiaj z nami albo nie chciał, więc odbiorę nagrodę w jego imieniu - powiedział do publiczności i widzów oglądających relację z gali.

Szczerość Culkina spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem internautów. W sieci szybko pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy na temat jego krótkiego wystąpienia.

Co w tym czasie robił nagrodzony aktor? "The New York Times" sugerował, że Sean Penn mógł wyruszyć do Ukrainy. Taki cel podróży wydawał się prawdopodobny w kontekście jego zaangażowania – aktor niedawno zrealizował film dokumentalny "Superpower" o wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Spekulowano, że wolał wesprzeć walczący kraj, niż błyszczeć na hollywoodzkich salonach.

Sean Penn widziany w Warszawie. Co aktor robił w Polsce?

Z kolei Pudelek informuje, że Penn wylądował w Warszawie! W sobotni wieczór, 14 marca, aktora dostrzeżono w popularnej warszawskiej restauracji The Alchemist Grill & Cocktail.

Zależało mu na zachowaniu prywatności - zdradził serwisowi pracownik lokalu.

Nie ma pewności, czy hollywoodzki aktor wciąż przebywa na terenie naszego kraju. Na jego kanałach w mediach społecznościowych próżno szukać aktualnych informacji na ten temat. Ostatnie posty na Instagramie związane z Polską i Ukrainą datowane są bowiem na 2022 rok.

Sean Penn z prywatną wizytą w krakowskim domu fundacji Core opiekującej się uchodźcami z Ukrainy.

64