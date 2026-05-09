DME na żużlu w Rzeszowie. Polacy stracili tytuł, kto okazał się lepszy?

Polacy bez obrony tytułu Drużynowego Mistrza Europy

Finałowe zawody Drużynowych Mistrzostw Europy na żużlu, które odbyły się w Rzeszowie, przyniosły dla polskiej reprezentacji nieoczekiwany wynik. Biało-czerwoni, którzy do tej pory dominowali w poprzednich edycjach, tym razem musieli uznać wyższość rywali. Polska drużyna zebrała łącznie 39 punktów, co było solidnym występem, lecz niewystarczającym do obrony złotego medalu. Zawodnicy walczyli z determinacją na każdym etapie rywalizacji, starając się zapewnić Polsce kolejny triumf na własnym torze.

Zwycięstwo w piątej edycji DME niespodziewanie, ale zasłużenie, przypadło reprezentacji Danii, która zgromadziła imponujące 42 punkty. Duńczycy zaprezentowali konsekwentną i skuteczną jazdę przez całe zawody w Rzeszowie, systematycznie budując swoją przewagę nad pozostałymi zespołami. Ich występ pokazał świetne przygotowanie taktyczne oraz doskonałą formę poszczególnych zawodników. To historyczne zwycięstwo dla duńskiego żużla, które przełamuje ich długą passę drugich miejsc.

Jakie były wyniki pozostałych drużyn w Rzeszowie?

Poza rywalizacją o złoto i srebro, na torze w Rzeszowie toczyła się również zacięta walka o brązowy medal. Ostatecznie trzecie miejsce zajęła reprezentacja Szwecji, która zakończyła zawody z dorobkiem 26 punktów. Szwedzcy żużlowcy pokazali charakter, walcząc do ostatniego biegu o pozycję na podium. Ich występ potwierdził, że drużyna ma potencjał do rywalizacji na najwyższym poziomie europejskim.

Czwarte miejsce w finałowych zmaganiach Drużynowych Mistrzostw Europy przypadło Łotwie, która zdobyła łącznie 25 punktów, co świadczyło o wyrównanym poziomie. To piąta edycja tych prestiżowych zawodów, a historycznie Polska triumfowała we wszystkich czterech poprzednich odsłonach. Duńczycy z kolei konsekwentnie zajmowali drugie miejsce w poprzednich edycjach, co czyni ich tegoroczne zwycięstwo jeszcze bardziej symbolicznym. Wyniki z Rzeszowa pokazują, że europejski żużel jest coraz bardziej konkurencyjny.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.