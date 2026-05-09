Ekstraklasa: Widzew opuszcza strefę spadkową. Co powiedział trener po kluczowym meczu?

Zwycięstwo Widzewa po golach w pierwszej połowie

Gospodarze triumfowali w meczu o dużej stawce, zdobywając wszystkie trzy bramki w pierwszej części spotkania. Dwukrotnie bramkarza Lechii Gdańsk, dzięki precyzyjnym strzałom, pokonał Sebastian Bergier, strzelając w 10. i 28. minucie. Trzeciego gola dla łodzian dorzucił reprezentant Demokratycznej Republiki Konga, Steve Kapuadi, w 37. minucie.

Honorowe trafienie dla drużyny z Gdańska zanotował Ukrainiec Iwan Żelizko w 66. minucie. Po tym zwycięstwie oba zespoły zamieniły się miejscami w ligowej tabeli. Widzew Łódź po raz pierwszy od stycznia wydostał się ze strefy spadkowej, natomiast Lechia spadła na 16. pozycję, co obecnie oznacza degradację.

Jak trener Vuković ocenił wsparcie kibiców?

Trener gospodarzy, Aleksandar Vuković, podkreślił znaczenie cennego zwycięstwa, dziękując nie tylko piłkarzom, ale również kibicom Widzewa. Szkoleniowiec zaznaczył, że to dla niego pierwszy taki moment od rozpoczęcia pracy w klubie, gdzie poczuł jedność na stadionie i niezwykłą energię wytworzoną przez fanów. Uznał to za zaledwie próbkę wspólnych możliwości.

Vuković dodał, że jego drużyna mogła lepiej wykorzystać stworzone sytuacje w drugiej połowie meczu, jednak ogólne wrażenie z przebiegu spotkania było pozytywne. Serb zapowiedział, że bez względu na przyszłość w Widzewie, ten konkretny mecz zapamięta na zawsze, wskazując na siłę zespołu w trudnym położeniu.

Pasywność Lechii i rozczarowanie trenera Carvera

Bardzo krytyczną ocenę postawy swoich podopiecznych, zwłaszcza w pierwszej połowie meczu, przedstawił opiekun gości, John Carver. Angielski trener jednoznacznie stwierdził, że to właśnie pierwsza część gry zadecydowała o zwycięstwie Widzewa. Podkreślił, że zespół nie może pozwalać rywalom na tak wiele szans, będąc jednocześnie tak pasywnym na boisku.

Carver zaznaczył, że mecze o tak wysokiej temperaturze i stawce wymagają znacznie większego zaangażowania oraz woli walki, czego niestety nie zaobserwował w pierwszej połowie. Jego zdaniem, piłkarze Lechii byli niemal w każdym pojedynku o metr spóźnieni i wykazywali się zbyt dużą biernością, co miało kluczowy wpływ na wynik.

"Powiedziałem zawodnikom, że czas na gadanie się skończył, nadszedł czas na zaangażowanie. Gra w piłkę jest wbrew pozorom prosta. Możesz mieć dużo talentu, ale jeśli nie jesteś gotowy do wykonywania brudnej roboty, nie wygrasz meczu. My nie byliśmy dziś pod tym względem wystarczająco dobrzy. Jako trener muszę wyciągnąć też pozytywne aspekty, ale dostrzegam tylko jeden: wygraliśmy drugą połowę" – powiedział Carver.

Ostatnie mecze w walce o utrzymanie?

Do zakończenia rozgrywek Ekstraklasy obu zespołom pozostały jeszcze po dwa spotkania. W następnej kolejce Widzew Łódź uda się na wyjazdowy mecz z Koroną Kielce, która również walczy o utrzymanie w lidze. Sezon zakończą przed własną publicznością, mierząc się z Piastem Gliwice. Lechia Gdańsk natomiast za tydzień podejmie Legię Warszawa, a następnie rozegra wyjazdowe spotkanie ze zdegradowanym już Bruk-Betem Termaliką Nieciecza.

