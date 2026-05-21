Santiago Martínez z "Love is Blind" skazany na 15 lat. Usiłował zabić swoją żonę

Spis treści
Tragedia zwycięzców "Love is blind" zszokowała całą Argentynę i błyskawicznie obiegła ogólnoświatową prasę. Według doniesień lokalnych portali oraz magazynu "People" celebryta odpowie za próbę morderstwa i bezprawne uwięzienie, a także za szereg innych aktów brutalnej agresji.
Czytaj też: Szokujący finał "Love is Blind. Polska". Julia reaguje na burzę w sieci
Santiago Martínez i Emily Ceco poznali się w programie "Love is Blind"
Telewizyjna para spotkała się na planie południowoamerykańskiej odsłony słynnego formatu platformy Netflix "Love is blind". Uczestnicy tego show nawiązują głębokie więzi bez możliwości zobaczenia się twarzą w twarz. Zakochani błyskawicznie zyskali ogromną sympatię widzów, a po uroczystych zaręczynach przed obiektywami kamer przypieczętowali swój związek oficjalnym ślubem cywilnym.
Koszmar rozpoczął się tuż po zgaśnięciu telewizyjnych reflektorów. Poszkodowana zeznała przed organami ścigania, że były mąż regularnie ją bił i próbował udusić poduszką. Oprawca miał również przetrzymywać ją w zamkniętym mieszkaniu wbrew jej woli, jednak ostatecznie ofierze udało się zbiec i wezwać na pomoc funkcjonariuszy.
Zobacz także: Wiemy, kiedy wielki reunion w "Love is Blind:Polska". Ta data już nie jest zaskoczeniem
Szokujące wyznanie Emily Ceco wstrząsnęło fanami Netflixa
Rozprawa sądowa od pierwszych dni przyciągała uwagę tłumów. Dramat małżonków błyskawicznie okrzyknięto najgłośniejszym skandalem w historii programów Netflixa.
W drugim miesiącu 2025 roku ofiara przerwała milczenie i otwarcie opowiedziała o piekle zgotowanym jej przez Santiago Martíneza. Poszkodowana udostępniła w internecie drastyczne fotografie dokumentujące liczne zasinienia i podbite oko. Publikacja wywołała wirtualne trzęsienie ziemi, a zszokowani internauci natychmiast uznali tę sprawę za najbardziej mroczną kartę w całej historii południowoamerykańskiego widowiska.
Czytaj koniecznie: Pilne! Nie żyje Chłopak do wzięcia! Wszyscy go uwielbiali. Miał tylko 49 lat
Próba femicidu w Argentynie i zarzuty wobec producentów "Love is Blind"
Lokalni dziennikarze zgodnie zakwalifikowali ten dramat jako próbę femicidu. W tamtejszym kręgu kulturowym to pojęcie oznacza usiłowanie morderstwa podyktowane nienawiścią do płci żeńskiej i budzi gigantyczne kontrowersje. Walka z domowymi oprawcami od wielu dekad stanowi niezwykle palący problem w ogólnonarodowej dyskusji mieszkańców kontynentu.
Sporo kontrowersji wywołały także same kulisy rekrutacji do telewizyjnego eksperymentu. Rodzina kobiety mocno krytykowała twórców formatu, zarzucając im dopuszczenie agresora do udziału w nagraniach pomimo rygorystycznych testów psychologicznych, które rzekomo musiał przejść przed startem zdjęć.
Gwiazdor "Love is Blind: Argentina" winny. Sąd odrzucił jego wersję
Skazany gwiazdor zajął oficjalne stanowisko na swoich profilach społecznościowych. Według doniesień "People" celebryta potwierdził epizody agresji, ale kategorycznie wykluczył chęć zamordowania swojej partnerki. Przekonywał publicznie o błahości zadanych ran i oskarżył organy ścigania o fabrykowanie dowodów. Wymiar sprawiedliwości całkowicie zignorował te tłumaczenia i wydał jednoznaczny wyrok skazujący.
Po werdykcie sądowym Ceco wystąpiła w programie telewizyjnym. Wyznała otwarcie, że dopiero ten wyrok przyniósł jej ulgę i po raz pierwszy od dawna czuje się naprawdę bezpiecznie.
Nie przegap: Pogrzeb Stanisławy Celińskiej. Tak się "wystroiły" gwiazdy. Karolak robił nawet zdjęcia telefonem! Wprowadzają nowy pogrzebowy savoir vivre?