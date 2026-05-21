Santiago Martínez z "Love is Blind" skazany na 15 lat. Usiłował zabić swoją żonę

Tragedia zwycięzców "Love is blind" zszokowała całą Argentynę i błyskawicznie obiegła ogólnoświatową prasę. Według doniesień lokalnych portali oraz magazynu "People" celebryta odpowie za próbę morderstwa i bezprawne uwięzienie, a także za szereg innych aktów brutalnej agresji.

Czytaj też: Szokujący finał "Love is Blind. Polska". Julia reaguje na burzę w sieci

49

Santiago Martínez i Emily Ceco poznali się w programie "Love is Blind"

Telewizyjna para spotkała się na planie południowoamerykańskiej odsłony słynnego formatu platformy Netflix "Love is blind". Uczestnicy tego show nawiązują głębokie więzi bez możliwości zobaczenia się twarzą w twarz. Zakochani błyskawicznie zyskali ogromną sympatię widzów, a po uroczystych zaręczynach przed obiektywami kamer przypieczętowali swój związek oficjalnym ślubem cywilnym.

Koszmar rozpoczął się tuż po zgaśnięciu telewizyjnych reflektorów. Poszkodowana zeznała przed organami ścigania, że były mąż regularnie ją bił i próbował udusić poduszką. Oprawca miał również przetrzymywać ją w zamkniętym mieszkaniu wbrew jej woli, jednak ostatecznie ofierze udało się zbiec i wezwać na pomoc funkcjonariuszy.

Zobacz także: Wiemy, kiedy wielki reunion w "Love is Blind:Polska". Ta data już nie jest zaskoczeniem

Sonda Lubisz programy reality show? Tak Nie Czasami

Szokujące wyznanie Emily Ceco wstrząsnęło fanami Netflixa

Rozprawa sądowa od pierwszych dni przyciągała uwagę tłumów. Dramat małżonków błyskawicznie okrzyknięto najgłośniejszym skandalem w historii programów Netflixa.

W drugim miesiącu 2025 roku ofiara przerwała milczenie i otwarcie opowiedziała o piekle zgotowanym jej przez Santiago Martíneza. Poszkodowana udostępniła w internecie drastyczne fotografie dokumentujące liczne zasinienia i podbite oko. Publikacja wywołała wirtualne trzęsienie ziemi, a zszokowani internauci natychmiast uznali tę sprawę za najbardziej mroczną kartę w całej historii południowoamerykańskiego widowiska.

Czytaj koniecznie: Pilne! Nie żyje Chłopak do wzięcia! Wszyscy go uwielbiali. Miał tylko 49 lat

Próba femicidu w Argentynie i zarzuty wobec producentów "Love is Blind"

Lokalni dziennikarze zgodnie zakwalifikowali ten dramat jako próbę femicidu. W tamtejszym kręgu kulturowym to pojęcie oznacza usiłowanie morderstwa podyktowane nienawiścią do płci żeńskiej i budzi gigantyczne kontrowersje. Walka z domowymi oprawcami od wielu dekad stanowi niezwykle palący problem w ogólnonarodowej dyskusji mieszkańców kontynentu.

Sporo kontrowersji wywołały także same kulisy rekrutacji do telewizyjnego eksperymentu. Rodzina kobiety mocno krytykowała twórców formatu, zarzucając im dopuszczenie agresora do udziału w nagraniach pomimo rygorystycznych testów psychologicznych, które rzekomo musiał przejść przed startem zdjęć.

Gwiazdor "Love is Blind: Argentina" winny. Sąd odrzucił jego wersję

Skazany gwiazdor zajął oficjalne stanowisko na swoich profilach społecznościowych. Według doniesień "People" celebryta potwierdził epizody agresji, ale kategorycznie wykluczył chęć zamordowania swojej partnerki. Przekonywał publicznie o błahości zadanych ran i oskarżył organy ścigania o fabrykowanie dowodów. Wymiar sprawiedliwości całkowicie zignorował te tłumaczenia i wydał jednoznaczny wyrok skazujący.

Po werdykcie sądowym Ceco wystąpiła w programie telewizyjnym. Wyznała otwarcie, że dopiero ten wyrok przyniósł jej ulgę i po raz pierwszy od dawna czuje się naprawdę bezpiecznie.

Nie przegap: Pogrzeb Stanisławy Celińskiej. Tak się "wystroiły" gwiazdy. Karolak robił nawet zdjęcia telefonem! Wprowadzają nowy pogrzebowy savoir vivre?

„Barbie” z „Love Island” za kratami. 14 lat za przemyt narkotyków warte 53 mln funtów

„Barbie” z „Love Island” za kratami. 14 lat za przemyt narkotyków warte 53 mln funtów