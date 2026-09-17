Gwiazda nowej "Lalki" zakochana. Wiemy, kim jest wybranek Sandry Drzymalskiej

Życie prywatne Sandry Drzymalskiej. Aktorka chroni swoją prywatność

Sandra Drzymalska od wielu lat z sukcesami rozwija swoją karierę aktorską. 33-latka wystąpiła już w wielu znanych produkcjach, a przed nią kolejne wyzwania. Wielkim echem odbiła się informacja o tym, że zagra Izabelę Łęcką w nowej ekranizacji "Lalki" dla Netflixa. Pomimo rosnącej sławy, aktorka bardzo rzadko opowiada o swoim życiu prywatnym, skutecznie chroniąc je przed mediami.

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Ukochany Sandry Drzymalskiej. Tajemniczy Piotr skradł jej serce

Mimo powściągliwości w opowiadaniu o swoim partnerze, aktorka w wywiadach nie unika tematu miłości. W rozmowie z magazynem "Zwierciadło" Sandra Drzymalska wyznała, że miłość jest dla niej uczuciem bardzo istotnym, choć nie ogranicza go tylko do relacji damsko-męskich. Zauważa ją też w relacjach z bliskimi czy ze zwierzętami.

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Mam ją teraz na tapecie. Miłość jako stan - mówiła Drzymalska.

Aktorka przywołała w tym kontekście swojego psa, tłumacząc, że jej uczucie do zwierzęcia różni się od miłości do ukochanego mężczyzny, ale jest równie silne. Nie zapomniała też o przyjaciołach, którzy odgrywają w jej życiu niezwykle ważną rolę.

Związek Sandry Drzymalskiej pozostaje jednak w ukryciu. Próżno szukać pary na branżowych imprezach i ściankach zdjęciowych. Aktorka tylko od czasu do czasu uchyla rąbka tajemnicy na swoich kanałach społecznościowych.

Niedawno na Instagramie opublikowała zdjęcie, które rozgrzało jej fanów. Była to rzadka okazja, by zobaczyć fragment życia miłosnego aktorki.

Jak podaje Pudelek, wybrankiem Sandry Drzymalskiej jest niejaki Piotr. Co ciekawe, mężczyzna jest operatorem filmowym, co oznacza, że oboje dzielą branżowe zainteresowania.

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Wspólna pasja i znajomość realiów pracy na planie mogą być spoiwem tego związku. Dzięki temu partner aktorki w pełni rozumie specyfikę jej pracy i zaangażowanie, jakiego wymaga od niej aktorstwo.

Sandra Drzymalska stawia na dyskrecję i nie zamierza robić ze swojego życia uczuciowego medialnego show. Wyróżnia ją to na tle wielu gwiazd chętnie dzielących się prywatnością w internecie.