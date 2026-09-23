Zacznie się dokładnie 3 października. To czas próby dla miłości i związków

Zbliżająca się retrogradacja Wenus, startująca 3 października, wymusi na nas głęboką analizę i weryfikację dotychczasowych relacji uczuciowych.

Cofanie się planety przez obszar Skorpiona i Wagi sprowokuje powroty do przeszłości, testując trwałość związków i zmuszając do zamknięcia starych rozdziałów.

Zobacz, które znaki zodiaku będą najbardziej podatne na to zjawisko i sprawdź, jak odpowiednio nastawić się na nadchodzące zawirowania w sferze miłosnej.

Retrogradacja Wenus rozpocznie się 3 października. Czas próby dla miłości i związków

Dokładnie 3 października 2026 roku rozpocznie się istotne wydarzenie w kalendarzu astrologicznym – retrogradacja Wenus. Wenus odpowiada za strefę miłości, kontaktów międzyludzkich, finansów, estetyki i życiowych przyjemności. Gdy planeta znajduje się w ruchu wstecznym (patrząc z Ziemi, sprawia wrażenie, jakby cofała się na orbicie), jej wpływ przenosi się na nasze wewnętrzne przeżycia. Zamiast podejmować nowe wyzwania w dziedzinach podlegających Wenus, powinniśmy skupić się na analizie i przemyśleniach. W tym czasie ciało niebieskie przesunie się ze znaku Skorpiona do Wagi. Nadchodzące tygodnie będą prawdziwym sprawdzianem dla romantycznych więzi. Z jakiego powodu? Retrogradacja Wenus często oznacza powroty z przeszłości – mogą pojawić się dawni znajomi, wygasłe emocje czy niedokończone dyskusje. Z punktu widzenia astrologii jest to najlepszy czas na ostateczne rozliczenie się z przeszłością, a nie na dawanie drugiej szansy. Jesienny kontakt z byłym partnerem świadczy jedynie o tym, że sprawa nie została jeszcze definitywnie zakończona. Ważne życiowe wybory w tej kwestii lepiej odłożyć do 14 listopada. Dobrym pomysłem będzie też przeanalizowanie sytuacji z jesieni 2018 roku, ponieważ cykl Wenus, trwający osiem lat, zazwyczaj powiela te same wzorce.

Te 3 znaki zodiaku najmocniej odczują retrogradację Wenus w 2026 roku

Ruch wsteczny Wenus najbardziej odczują zodiakalne Wagi oraz Skorpiony, ponieważ zjawisko to będzie miało miejsce właśnie w ich strefach. Podatne będą również Byki, które są drugim znakiem podlegającym wpływom Wenus i znajdują się w opozycji do Skorpiona. Największe zawirowania czekają osoby posiadające kluczowe punkty w osobistym kosmogramie (takie jak Słońce, Księżyc, Wenus lub ascendent) zlokalizowane między 22. stopniem Wagi a 8. stopniem Skorpiona.

12