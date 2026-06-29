Sanah zaskoczyła fankę podczas koncertu. Ze sceny padła opowieść o ślubnych perypetiach

Nietypowy gest sanah na koncercie we Wrocławiu

Podczas wrocławskiego występu, który miał miejsce 26 czerwca, na uczestników czekały nie tylko wrażenia muzyczne. W trakcie koncertu sanah nawiązała kontakt z dziewczyną znajdującą się tuż pod sceną. Wokalistka wdała się w pogawędkę z fanką, wypytując ją między innymi o imię oraz rozmiar noszonego obuwia.

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Swobodna atmosfera udzieliła się wszystkim zgromadzonym, którzy bacznie obserwowali konwersację między artystką a uczestniczką koncertu. Rozmowa zwieńczona została nieoczekiwanym gestem, gdyż sanah postanowiła podarować dziewczynie swoje sceniczne buty.

Wokalistka z przymrużeniem oka przyznała, że obuwie nie należy do jej ulubionego i niewykluczone, że jeszcze tego samego wieczoru rozda kolejne pary. Kłopotliwa okazała się jednak kwestia rozmiaru, gdyż Sanah nosi buty o wiele mniejsze niż obdarowana fanka. Pomimo tej niedogodności, artystka dotrzymała słowa i wręczyła jej obuwie w formie pamiątki.

Tylko trzy piosenki w nich wychodziłam. Trochę spadają. A masz dobry rozmiar? Jaki masz rozmiar buta? 40? Będziesz musiała trochę rozciągnąć. Ale myślę, że spoko. To są 36. Mogłam się zapytać wcześniej

– relacjonowała ze sceny sanah.

Sanah o przygotowaniach do ślubu

Prawdziwe zaskoczenie wywołały jednak słowa, które padły chwilę później. Sanah wyznała publiczności, że w przeszłości podejmowała próby rozciągania butów przed własnym ślubem. Zgodnie z jej relacją, usłyszała radę, by włożyć mokre skarpetki, co miało zagwarantować lepsze dopasowanie obuwia. Niestety, rezultat tych zabiegów znacznie rozminął się z oczekiwaniami.

Niczego nie żałuję, ponieważ wystarczy, że założysz mokrą skarpetkę i to się wtedy podobno rozciąga. Zrobiłam tak z butami na ślub. Ale sobie je popsułam. Strasznie mnie obcierały

– skwitowała artystka.

To nie pierwszy raz, kiedy sanah rozdaje buty fanom

Czujni sympatycy wokalistki szybko odnotowali, że identyczne zdarzenie miało już miejsce w przeszłości. We wrześniu sanah również podarowała swoje obuwie jednej z osób uczestniczących w koncercie.

Co interesujące, cała sytuacja przebiegała w bardzo zbliżony sposób, a artystka prezentowała się w identycznym stroju. Filmik z tamtego zajścia błyskawicznie stał się hitem w mediach społecznościowych. W tamtym czasie wokalistka z przymrużeniem oka przestrzegała nową posiadaczkę, że po występie obuwie może nie być w idealnym stanie i wydzielać nieprzyjemny zapach.

Materiał wideo z wrocławskiego koncertu równie szybko zyskał popularność w sieci. W licznych komentarzach internauci podkreślali, że to właśnie te nieprzewidywalne i spontaniczne momenty sprawiają, iż tak bardzo cenią twórczość i osobowość sanah.

sanah - Koncert MUZO - całość

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