Sanah rzuciła się w ramiona męża. Na jej koncert wpadł też reprezentant Polski

Tłumy fanów na stadionowym koncercie sanah

26 czerwca sanah wystąpiła we Wrocławiu w ramach trasy "sanah NA STADIONACH". Artystka po raz kolejny zgromadziła na jednym z największych obiektów koncertowych w kraju tysiące fanów, którzy przez kilka godzin śpiewali razem z nią największe przeboje.

Po koncercie wokalistka podzieliła się swoimi emocjami w mediach społecznościowych.

Wrocławiu, to było wariactwo w najpiękniejszym wydaniu! Trochę wzruszenia, troszkę śmiechu i cała reszta dobroci. Dziękuję

- napisała sanah na Instagramie, dodając do wpisu serię wyjątkowych, koncertowych zdjęć. Na kilku z nich widać, jak gwiazda przytula się do swojego ukochanego.

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Mąż sanah towarzyszy jej na koncertach

Stanisław Grabowski jest nie tylko mężem sanah, ale też muzykiem, który występuje z nią na scenie. Stan tym razem także pojawił się na traktorze, wykonał wyjątkowy układ taneczny (nagranie znajdziesz w naszej galerii), ale najważniejsze było to, co wydarzyło się po zejściu ze sceny. Gdy wokalistka zobaczyła ukochanego, nie kryła emocji i rzuciła mu się w ramiona.

Choć Stanisław Grabowski stroni od medialnego rozgłosu, od lat wspiera żonę nie tylko prywatnie, ale również zawodowo. Współtworzył z sanah utwór "Święty Graal", a fani mogli zobaczyć go także w kilku teledyskach wokalistki.

Sama artystka wielokrotnie podkreślała, że obecność męża pomaga jej radzić sobie ze stresem przed występami. W wywiadach przyznawała, że czuje się spokojniejsza, gdy jest blisko niej przed wyjściem na scenę.

Jan Bednarek kibicował z rodziną

Wśród widzów nie zabrakło znanych osób. Na koncert wybrał się piłkarz reprezentacji Polski Jan Bednarek wraz z żoną Julią i córką.

Sportowiec opublikował w mediach społecznościowych kilka zdjęć z wydarzenia. Wśród nich znalazła się również pamiątkowa fotografia z sanah. Nie jest tajemnicą, że wokalistkę i żonę piłkarza od lat łączy przyjaźń, dlatego obecność rodziny Bednarków na koncercie nie była dla fanów zaskoczeniem.

Fenomen sanah trwa

Sanah od kilku lat należy do grona najpopularniejszych polskich artystek. Jej utwory regularnie zdobywają miliony odsłon w sieci, a koncerty wyprzedają się w błyskawicznym tempie.

Wrocławski występ pokazał, że zainteresowanie jej twórczością nie słabnie. Tłumy na stadionie, gorące reakcje publiczności i obecność bliskich osób sprawiły, że był to jeden z tych koncertowych wieczorów, które na długo pozostaną w pamięci fanów.

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