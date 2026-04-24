Ruszyła 19. edycja festiwalu Mastercard OFF CAMERA. Te polskie filmy powalczą o nagrody

Ruszyła 19. edycja Mastercard OFF CAMERA

19. edycja Mastercard OFF CAMERA to wielkie święto filmu oraz zaproszenie do wspólnego doświadczania opowieści, które "idą pod prąd i prowokują do dyskusji o otaczającej nas rzeczywistości". Festiwal ruszył 24 kwietnia, a Galę Otwarcia (a później Zamknięcia) Festiwalu prowadzą charyzmatyczne prowadzące: Ola Filipek oraz Agnieszka Hyży.

Kino niezależne ma w sobie tę niezwykłą siłę, że nie boi się zadawać trudnych pytań, a Mastercard OFF CAMERA to miejsce, gdzie te pytania wybrzmiewają najgłośniej. Cieszę się, że wspólnie z Agnieszką będziemy mogły towarzyszyć twórcom i publiczności w tym dialogu. Dla mnie Festiwal to przede wszystkim energia spotkań i emocje, których nie da się wyreżyserować. Możliwość współprowadzenia Gali Otwarcia w legendarnym Kinie Kijów oraz finałowego wieczoru w ICE Kraków to ogromny przywilej i szansa, by z bliska poczuć puls współczesnego kina, które zmienia nasze patrzenie na świat - mówi Ola Filipek.

"Ikona mody" z Angeliną Jolie filmem otwarcia Mastercard OFF CAMERA 19

Tegoroczną edycję festiwalu zainauguruje polska premiera najnowszego filmu uznanej francuskiej reżyserki Alice Winocour, "Ikona mody" z Angeliną Jolie w jednej z głównych ról - aktorka wielokrotnie podkreślała, że był to dla niej wyjątkowo ważny i osobisty projekt.

Akcja filmu rozgrywa się w trakcie Paryskiego Tygodnia Mody. W gorączce pokazów, przymiarek i błysków fleszy krzyżują się losy trzech kobiet, z których każda znajduje się w przełomowym momencie swojego życia. Maxine Walker (Angelina Jolie), uznana amerykańska reżyserka, przyjeżdża do Paryża, by nakręcić krótki film na zamówienie jednego z domów mody. W tym samym czasie dowiaduje się, że ma raka. Ada (Anyier Anei), młoda modelka z Sudanu Południowego, uciekła od wojennej rzeczywistości, by realizować swoje marzenia w iluzorycznym, bezlitosnym świecie mody. Z kolei Angèle (Ella Rumpf) to utalentowana charakteryzatorka, która pracuje na drugim planie modowych pokazów i marzy o tym, by w końcu wyjść z cienia.

Jim Sheridan tegorocznym laureatem nagrody "Pod Prąd"

Istotnym elementem festiwalu Mastercard OFF CAMERA jest przyznanie prestiżowej nagrody "Pod Prąd", która wędruje w ręce wielkich osobistości kina - jej wcześniejszymi laureatami są m.in. Benedict Cumberbatch i Jane Campion. W tym roku wyróżniony zostanie Jim Sheridan - legendarny irlandzki reżyser i mistrz emocjonalnego i zaangażowanego społecznie kina, którego dzieła zdobyły aż szesnaście nominacji do Oscara. Sheridan odbierze nagrodę osobiście, a jego wizycie w Krakowie towarzyszyć będzie przedpremierowy pokaz jego najnowszego dzieła. "Werdykt", który zrealizował wspólnie z Davidem Merrimanem, to przywołujący na myśl "Dwunastu gniewnych ludzi", surowy dramat skupiony na mechanizmach podejmowania sądowych decyzji, w którym role główne zagrali Vicky Krieps ("Nić widmo"_ oraz Aidan Gillen (Littlefinger z "Gry o tron").

Mastercard OFF CAMERA 19 - filmy w Konkursie Głównym

Największe emocje budzi oczywiście Konkurs Główny "Wytyczanie Drogi". Festiwalowicze będą mogli obejrzeć dziesięć debiutów i drugich filmów z całego świata, nagradzanych wcześniej na prestiżowych festiwalach od San Sebastian po Rotterdam. W skład międzynarodowego jury wchodzą: Anna Jadowska, Mike Goodridge, James Price oraz Killian Scott, a zdobywca Krakowskiej Nagrody Filmowej Andrzeja Wajdy otrzyma 25 000 dolarów. W Konkursie Głównym udział biorą:

"Before/After", reż. Manoel Dupont,

"Cotton Queen", reż. Suzannah Mirghani,

"Complaint No. 713317", reż. Yasser Shafiey,

"Gorgonà", reż. Evi Kalogiropoulou,

"Honey Bunny", reż. Igor Jelinović,

"Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej", reż. Emi Buchwald,

"Renovation", reż. Gabrielė Urbonaitė,

"The Invisibles", reż. Junna Chif,

"The Son and The Sea", rez. Stroma Cairns,

"Treat Her Like a Lady", reż. Paloma Aguilera Valdebenito.

Mastercard OFF CAMERA 19 - Konkurs Polskich Filmów Fabularnych

Dziesiątce starannie wyselekcjonowanych rodzimych produkcji przyjrzą się eksperci światowego formatu: Pete Czernin, Janty Yates, Kristian Fyllingsnes, Lillah Halla oraz Gabrielle Tana i przyznają nagrodę w wysokości 100 000 złotych. Udział w konkursie biorą:

"Brat", reż. Maciej Sobieszczański,

"Dobry chłopiec", reż. Jan Komasa,

"Klarnet", reż. Tola Jasionowska,

"LARP. Miłość, trolle i inne questy", Kordian Kądziela,

"Ministranci", reż. Piotr Domalewski,

"Miłe kobiety", reż. Maria Wojtyszko i Jakub Krofta,

"Pojedynek", reż. Łukasz Palkowski,

"Trzy miłości", reż. Łukasz Grzegorzek,

"Wielka Warszawska", reż. Bartłomiej Ignaciuk,

"Zima pod znakiem Wrony", reż. Kasia Adamik.

