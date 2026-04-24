Hiszpanie cytują Jana Tomaszewskiego. Mocne słowa o trenerze Barcelony niosą się w sieci

Hiszpanie reagują na słowa Tomaszewskiego. Chodzi o Roberta Lewandowskiego

Jak relacjonuje „As”, opierając się na wywiadzie Tomaszewskiego dla „Super Expressu”, legendarny bramkarz oskarża Hansiego Flicka o to, że marginalizuje rolę Roberta Lewandowskiego. Według Hiszpanów, Polak uważa, iż niemiecki szkoleniowiec traktuje wybitnego napastnika jak szeregowego rezerwowego, całkowicie ignorując jego światową renomę i dotychczasowe osiągnięcia.

Dziennikarze z Półwyspu Iberyjskiego zauważają, że Tomaszewski wyraża się niezwykle stanowczo. Sugeruje on, iż Flick po prostu nie nadaje się do prowadzenia tak potężnego klubu, jakim jest FC Barcelona. W Polsce te opinie są już dobrze znane z łamów "SE".

W hiszpańskich mediach zaakcentowano również ponure prognozy byłego reprezentanta Polski. Tomaszewski otwarcie przewiduje, że kadencja Flicka w Barcelonie może zakończyć się kompletną klapą, nawiązując do jego wcześniejszych, nieudanych doświadczeń z reprezentacją Niemiec.

"Niemiecki menedżer traktuje obecnie Roberta Lewandowskiego tak samo, jak traktuje całą drużynę Barcelony. Nie jest w stanie zarządzać drużyną na najwyższym poziomie w Europie i udowadnia to co tydzień. Najpopularniejszy Polak na świecie, człowiek, który powinien był dwukrotnie zdobyć Złotą Piłkę, jest traktowany jak karta przetargowa. Robert na to nie zasłużył. Nie zasługuje na takie traktowanie, jakie otrzymuje w Barcelonie od swojego menedżera"

– tak dokładnie cytują hiszpańscy żurnaliści. Przy okazji przypominają swoim czytelnikom, że Tomaszewski w przeszłości strzegł bramki zespołu Hercules Alicante.

Opinie Jana Tomaszewskiego cytowane na świecie

Artykuł w internetowym wydaniu dziennika "As" to kolejny dowód na to, że wypowiedzi eksperta wypowiadającego się dla "Super Expressu" zyskują międzynarodowy rozgłos. Niedługo można spodziewać się kolejnych komentarzy ze strony legendarnego golkipera. Wkrótce Przemysław Ofiara ponownie przeprowadzi z nim rozmowę w swoim programie "Futbologia".