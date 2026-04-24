Doda zaprosiła Łukasza Litewkę na rankę tuż przed jego śmiercią! "Nie odpuścimy"

Doda i Łukasz Litewka. Znajomość piosenkarki i posła

Doda należała do grona osób ze świata show-biznesu, które dobrze znały Łukasza Litewkę. Zmarły poseł angażował się w różnorodne działania społeczne, współpracując z politykami, działaczami oraz celebrytami w szczytnych celach, pomagając dzieciom, zwierzętom i osobom potrzebującym. Krótko przed tragicznym wypadkiem wokalistka rozmawiała z Litewką podczas charytatywnego wydarzenia Łatwoganga. Wtedy to w żartobliwym tonie padło zaproszenie na spotkanie.

Dzień później doszło do tragedii. Litewka zginął w wyniku potrącenia przez samochód, gdy jechał rowerem. Obrażenia były na tyle poważne, że pomimo interwencji ratowników medycznych wykrwawił się na miejscu.

Wokalistka odniosła się do śmierci znajomego w emocjonalnym wpisie:

Jeszcze przed obiadem żartowaliśmy... Nic się nie martw, wszystko dokończę. Widzimy się w kolejnym wcieleniu. Nie wierzę w wypadki. Ale co ja tam wiem. Jestem tylko załamaną piosenkarką, której pękło serce. Kontynuujmy to, co Łukasz w nas wszystkich zasiał, jego misja i idea nie umrą nigdy.

Wokalistka apeluje do posłów i poszukuje świadków zdarzenia

Kolejnego dnia piosenkarka udostępniła w sieci nagranie z miejsca tragedii, ukazujące leśną drogę usłaną zniczami. Doda na InstaStory zwróciła się z prośbą do polityków, aby wykorzystali swoje stanowiska w celu rzetelnego wyjaśnienia sprawy i uniknięcia jakichkolwiek nieprawidłowości.

Piękne i wzruszające są te wszystkie wpisy wszystkich kolegów posłów i nie tylko, ale teraz, w tym momencie, to bardziej my obywatele potrzebujemy od innych posłów reakcji. Ja jako piosenkarka nie jestem na tyle wpływowa, jeśli chodzi o świat policji, prokuratury (...). Następne 2-3 tygodnie są kluczowe, jeżeli chodzi o zbieranie wszelkich dowodów (...). Zamiast teraz pisać, jakim to przyjacielem on nie był, to po prostu zróbcie coś pożytecznego, wykorzystajcie swoje wpływy na to, żeby sprawa nie została zamieciona pod dywan. Oczekujemy skrupulatnego, rzetelnego śledztwa.

Gwiazda kontynuowała swój apel, prosząc o kontakt osoby, które mogą posiadać istotne informacje:

Wiemy już, że nie było monitoringu, wiemy też, że samochód był starej generacji, nie miał nośników, które rejestrowałyby to zdarzenie. Jeżeli ktokolwiek był w tym czasie w tych okolicach lub jechał za tym samochodem i miał możliwość rejestrowania, to bardzo prosimy o informacje, materiały.

Doda zaznaczyła również, że konieczne jest przeprowadzenie szczegółowych badań kierowcy uczestniczącego w wypadku.

Doda walczy o wyjaśnienie sprawy

Artystka jasno zadeklarowała, że nie ma zamiaru zapomnieć o całej sytuacji.

Nie, nie odpuścimy. A wiecie dlaczego? Bo Łukasz zrobiłby dokładnie to samo dla nas. (...) Łukasz zasługuje na prawdę.

