Rozbił bank w Opolu. Sargis zmienił się nie do poznania! Tak wyglądał na początku kariery

Sargis Davtyan nie miał sobie równych podczas festiwalu w Opolu. Artysta wziął udział w konkursie Premier z piosenką "Ziemia", a przesłanie płynące z kawałka chwyciło za serce nie tylko jurorów, ale i widzów. Ostatecznie Sargis wykonał go na opolskiej scenie aż trzykrotnie! Piosenka opowiada o poczuciu wyobcowania, wynikającego z urodzenia się w innym kraju. Sargis urodził się w Armenii i przeprowadził do Polski jako niespełna dwuletni chłopiec. W rozmowie z serwisem ESKA.pl opowiedział o tym, że dla jego rodziny zawsze ważne było pielęgnowanie ormiańskich tradycji. Wokalista nawiąże do swoich korzeni na nadchodzącym krążku, zatytułowanym po prostu "Sargis", którego premierę zaplanowano na 19 czerwca. Triumf w Opolu idealnie zbiegł się w czasie.

Kim jest Sargis? Początki kariery

Kariera Sargisa zaczęła się znacznie wcześniej. Wokalista wygrał opolskie Debiuty w 2019 roku. Po triumfie w stolicy polskiej piosenki wokalista współpracował z największymi gwiazdami polskiej sceny muzycznej, między innymi z Natalią Kukulską, Kayah, Adamem Sztabą oraz Edytą Górniak. Diwa, która wielokrotnie udowodniła, że zna się na muzyce jak mało kto, była tak zachwycona talentem Davtyana, że zaproponowała mu występ podczas jej własnego, biletowanego koncertu akustycznego.

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Tak kiedyś wyglądał Sargis Davtyan!

Wokalista dorastał na naszych oczach. Sargis zaczynał karierę jako nastolatek. Widzowie znają go z formatu "Szansa na sukces", gdzie zmierzył się z utworem Anny Jantar. Po sukcesie w Opolu potrzebował jednak czasu, by znaleźć swoją muzyczną drogę. Pierwszym przedsmakiem jego debiutanckiej, w pełni autorskiej płyty była piosenka "Gdybym wiedział wcześniej". Przed wokalistą, poza premierą krążka, obrona dyplomu. To ewidentnie bardzo pracowity, ale i owocny czas. Po młodym chłopaku, który nie wiedział, w którym kierunku pójść, nie ma już śladu. Zobaczcie, jak zmieniał się Sargis.