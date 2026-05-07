Matura 2026 angielski rozszerzony. Rozprawka i artykuł na arkuszu CKE. Przecieki z X o wypracowaniu

Matura 2026: rozszerzony angielski tematy wypracowań. Pierwszy temat ma dotyczyć podróżowania po Europie koleją. Zadaniem maturzystów było napisanie rozprawki przedstawiającej zalety i wady takiego sposobu podróżowania. W poleceniu pojawiła się informacja o coraz większej liczbie młodych ludzi wybierających pociąg jako środek transportu podczas zagranicznych wyjazdów.

Czytaj też: Matura 2026 angielski rozszerzony. Arkusz CKE PDF i odpowiedzi

Drugi temat ma polegać na napisaniu artykułu do gazety. Maturzysta wcielał się w uczestnika wydarzenia sportowego i opisywał przebieg rywalizacji. W pracy należało również uzasadnić, dlaczego lepiej oglądać takie wydarzenia na żywo niż śledzić transmisje w mediach.

Czytaj też: Matura 2026 angielski rozszerzony. Wszystkie ODPOWIEDZI, ZADANIA + arkusz PDF

Egzamin z angielskiego rozszerzonego rozpoczął się o godz. 9:00 i potrwa 150 minut. To najpopularniejszy przedmiot dodatkowy wybierany przez maturzystów. Na Eska.pl prowadzimy relację na żywo. Po zakończeniu egzaminu opublikujemy arkusz CKE, odpowiedzi oraz rozwiązania wszystkich zadań.

16