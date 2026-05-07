Decydujące starcie w Miss Polski 2026. Znamy nazwiska półfinalistek

Miss Polski 2026: Półfinał coraz bliżej

Tegoroczne zmagania w ramach Miss Polski 2026 cieszyły się niespotykanym dotąd zainteresowaniem. Tysiące kandydatek z całej Polski pragnęło rozpocząć karierę w blasku fleszy. Wstępne eliminacje pozwoliły wyłonić 170 dziewczyn, a ostatecznie do półfinału zakwalifikowało się 50 z nich. Przed pretendentkami do korony najważniejszy sprawdzian. Wkrótce okaże się, które kandydatki przejdą do finałowej rywalizacji o miano najpiękniejszej.

Zróżnicowane grono półfinalistek Miss Polski 2026

W grupie półfinalistek znalazły się dziewczyny z każdego zakątka Polski, reprezentujące różne pasje i ścieżki życiowe. Wśród kandydatek dominują studentki kierunków takich jak prawo, medycyna, kryminologia, czy biotechnologia, ale są również osoby zgłębiające technologię jądrową i inżynierię biomedyczną.

Nie zabrakło też kobiet realizujących się zawodowo. O koronę walczą policjantki, przedstawicielki międzynarodowych instytucji, kobiety biznesu oraz ekspertki z branży kreatywnej. Wszystkie łączy determinacja i chęć zwycięstwa w konkursie Miss Polski.

Przedstawiciele konkursu zaznaczają, że dzisiejsze wybory miss to nie tylko ocena wyglądu, ale też osobowości, talentów i zdolności interpersonalnych. W gronie 50 półfinalistek są zatem artystki – od malarek po tancerki – a także fotografki, projektantki i modelki, aktywnie rozwijające się w świecie sztuki i mediów społecznościowych.

Komentatorzy zwracają uwagę na systematyczny wzrost poziomu rywalizacji. Uczestniczki wyróżniają się wszechstronnością, a tytuł miss wymaga nie tylko urody, ale i charyzmy, która pozwoli na godne reprezentowanie kraju za granicą.

W sobotę w stołecznym Hotelu Golden Tulip Warsaw Centre odbędzie się kluczowa selekcja. To tam poznamy 24 finalistki, które powalczą o tytuł Miss Polski.

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

Klaudia Bekas

Eliza Ciuła

Hanna Domaradzka

WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE

Liwia Drożyńska

Karolina Kułakowska

WOJ. LUBELSKIE

Karolina Adrianek

Paulina Szymczyk

Dominika Zalewska

Marlena Załoga

WOJ. LUBUSKIE

Aurelia Drozdek

WOJ. ŁÓDZKIE

Ewa Fedak

Paulina Kowalczuk

Kamila Pacholak

Marta Zaturska

WOJ. MAŁOPOLSKIE

Oliwia Klukowska

Anna Krzesińska

Anita Szewczyk

WOJ. MAZOWIECKIE

Oliwia Glinka

Aleksandra Kowalczyk

Maria Piaścik

Agata Twaróg

Klaudia Węcłaś

Oliwia Wierzbowska

Magdalena Wiszowata

WOJ. OPOLSKIE

Daria Betka

Julia Frankowicz

WOJ. PODKARPACKIE

Sandra Krakowska

Oliwia Krysiak

Kinga Pałka

WOJ. PODLASKIE

Julia Mariańska

Wiktoria Ptak

Magda Zajączkowska

WOJ. POMORSKIE

Klaudia Bartoszek

Daria Podbielska

Maja Stórlis

WOJ. ŚLĄSKIE

Matylda Bednarska

Julia Flach

Sandra Matlak

Katarzyna Symber

Alicja Warzecha

WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE

Martyna Marcinkowska

Katarzyna Wirecka

WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Bianka Radzanowska

Zofia Szwed

WOJ. WIELKOPOLSKIE

Matylda Nastała

Oktawia Sobierska

Aleksandra Wegnerowicz

WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE

Julia Michalak

Marlena Pieczara