Decydujące starcie w Miss Polski 2026. Znamy nazwiska półfinalistek

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-05-07 12:38

Zbliża się finałowy etap prestiżowych wyborów Miss Polski 2026. Już w najbliższą sobotę poznamy grono kandydatek, które wystąpią podczas Festiwalu Piękna w Nowym Sączu. O tytuł najpiękniejszej powalczą 24 wyłonione z ogromnej liczby zgłoszeń dziewczyny.

Emocje przed Miss Polski 2026! Setki kandydatek, zostaną tylko najlepsze
Emocje przed Miss Polski 2026! Setki kandydatek, zostaną tylko najlepsze Emocje przed Miss Polski 2026! Setki kandydatek, zostaną tylko najlepsze Emocje przed Miss Polski 2026! Setki kandydatek, zostaną tylko najlepsze Emocje przed Miss Polski 2026! Setki kandydatek, zostaną tylko najlepsze
Galeria zdjęć 50

Miss Polski 2026: Półfinał coraz bliżej

Tegoroczne zmagania w ramach Miss Polski 2026 cieszyły się niespotykanym dotąd zainteresowaniem. Tysiące kandydatek z całej Polski pragnęło rozpocząć karierę w blasku fleszy. Wstępne eliminacje pozwoliły wyłonić 170 dziewczyn, a ostatecznie do półfinału zakwalifikowało się 50 z nich. Przed pretendentkami do korony najważniejszy sprawdzian. Wkrótce okaże się, które kandydatki przejdą do finałowej rywalizacji o miano najpiękniejszej.

Zobacz też: Przyjaciółka Roxie Węgiel wśród najpiękniejszych Polek! Piosenkarka też pojawiła się na wyborach Miss Polski

Sonda
Czy uważasz, że wybory miss są ustawiane?

Zróżnicowane grono półfinalistek Miss Polski 2026

W grupie półfinalistek znalazły się dziewczyny z każdego zakątka Polski, reprezentujące różne pasje i ścieżki życiowe. Wśród kandydatek dominują studentki kierunków takich jak prawo, medycyna, kryminologia, czy biotechnologia, ale są również osoby zgłębiające technologię jądrową i inżynierię biomedyczną.

Nie zabrakło też kobiet realizujących się zawodowo. O koronę walczą policjantki, przedstawicielki międzynarodowych instytucji, kobiety biznesu oraz ekspertki z branży kreatywnej. Wszystkie łączy determinacja i chęć zwycięstwa w konkursie Miss Polski.

Przedstawiciele konkursu zaznaczają, że dzisiejsze wybory miss to nie tylko ocena wyglądu, ale też osobowości, talentów i zdolności interpersonalnych. W gronie 50 półfinalistek są zatem artystki – od malarek po tancerki – a także fotografki, projektantki i modelki, aktywnie rozwijające się w świecie sztuki i mediów społecznościowych.

Zobacz też: Roxie Węgiel dzień święty święci. Najpierw sesja w bikini, potem msza! A wieczorem duet z... Anną Jantar

Komentatorzy zwracają uwagę na systematyczny wzrost poziomu rywalizacji. Uczestniczki wyróżniają się wszechstronnością, a tytuł miss wymaga nie tylko urody, ale i charyzmy, która pozwoli na godne reprezentowanie kraju za granicą.

W sobotę w stołecznym Hotelu Golden Tulip Warsaw Centre odbędzie się kluczowa selekcja. To tam poznamy 24 finalistki, które powalczą o tytuł Miss Polski.

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

  • Klaudia Bekas
  • Eliza Ciuła
  • Hanna Domaradzka

WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE

  • Liwia Drożyńska
  • Karolina Kułakowska

WOJ. LUBELSKIE

  • Karolina Adrianek
  • Paulina Szymczyk
  • Dominika Zalewska
  • Marlena Załoga

WOJ. LUBUSKIE

  • Aurelia Drozdek

WOJ. ŁÓDZKIE

  • Ewa Fedak
  • Paulina Kowalczuk
  • Kamila Pacholak
  • Marta Zaturska

WOJ. MAŁOPOLSKIE

  • Oliwia Klukowska
  • Anna Krzesińska
  • Anita Szewczyk

WOJ. MAZOWIECKIE

  • Oliwia Glinka
  • Aleksandra Kowalczyk
  • Maria Piaścik
  • Agata Twaróg
  • Klaudia Węcłaś
  • Oliwia Wierzbowska
  • Magdalena Wiszowata

WOJ. OPOLSKIE

  • Daria Betka
  • Julia Frankowicz

WOJ. PODKARPACKIE

  • Sandra Krakowska
  • Oliwia Krysiak
  • Kinga Pałka

WOJ. PODLASKIE

  • Julia Mariańska
  • Wiktoria Ptak
  • Magda Zajączkowska

WOJ. POMORSKIE

  • Klaudia Bartoszek
  • Daria Podbielska
  • Maja Stórlis

WOJ. ŚLĄSKIE

  • Matylda Bednarska
  • Julia Flach
  • Sandra Matlak
  • Katarzyna Symber
  • Alicja Warzecha

WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE

  • Martyna Marcinkowska
  • Katarzyna Wirecka

WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE

  • Bianka Radzanowska
  • Zofia Szwed

WOJ. WIELKOPOLSKIE

  • Matylda Nastała
  • Oktawia Sobierska
  • Aleksandra Wegnerowicz

WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE

  • Julia Michalak
  • Marlena Pieczara
Maja Todd - Miss Polonia 2025 o tytule, życiu prywatnym i hejcie. Oto co planuje robić dalej!
Miss Polski