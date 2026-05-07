Decydujące starcie w Miss Polski 2026. Znamy nazwiska półfinalistek

Miss Polski 2026: Półfinał coraz bliżej
Tegoroczne zmagania w ramach Miss Polski 2026 cieszyły się niespotykanym dotąd zainteresowaniem. Tysiące kandydatek z całej Polski pragnęło rozpocząć karierę w blasku fleszy. Wstępne eliminacje pozwoliły wyłonić 170 dziewczyn, a ostatecznie do półfinału zakwalifikowało się 50 z nich. Przed pretendentkami do korony najważniejszy sprawdzian. Wkrótce okaże się, które kandydatki przejdą do finałowej rywalizacji o miano najpiękniejszej.
Zróżnicowane grono półfinalistek Miss Polski 2026
W grupie półfinalistek znalazły się dziewczyny z każdego zakątka Polski, reprezentujące różne pasje i ścieżki życiowe. Wśród kandydatek dominują studentki kierunków takich jak prawo, medycyna, kryminologia, czy biotechnologia, ale są również osoby zgłębiające technologię jądrową i inżynierię biomedyczną.
Nie zabrakło też kobiet realizujących się zawodowo. O koronę walczą policjantki, przedstawicielki międzynarodowych instytucji, kobiety biznesu oraz ekspertki z branży kreatywnej. Wszystkie łączy determinacja i chęć zwycięstwa w konkursie Miss Polski.
Przedstawiciele konkursu zaznaczają, że dzisiejsze wybory miss to nie tylko ocena wyglądu, ale też osobowości, talentów i zdolności interpersonalnych. W gronie 50 półfinalistek są zatem artystki – od malarek po tancerki – a także fotografki, projektantki i modelki, aktywnie rozwijające się w świecie sztuki i mediów społecznościowych.
Komentatorzy zwracają uwagę na systematyczny wzrost poziomu rywalizacji. Uczestniczki wyróżniają się wszechstronnością, a tytuł miss wymaga nie tylko urody, ale i charyzmy, która pozwoli na godne reprezentowanie kraju za granicą.
W sobotę w stołecznym Hotelu Golden Tulip Warsaw Centre odbędzie się kluczowa selekcja. To tam poznamy 24 finalistki, które powalczą o tytuł Miss Polski.
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE
- Klaudia Bekas
- Eliza Ciuła
- Hanna Domaradzka
WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE
- Liwia Drożyńska
- Karolina Kułakowska
WOJ. LUBELSKIE
- Karolina Adrianek
- Paulina Szymczyk
- Dominika Zalewska
- Marlena Załoga
WOJ. LUBUSKIE
- Aurelia Drozdek
WOJ. ŁÓDZKIE
- Ewa Fedak
- Paulina Kowalczuk
- Kamila Pacholak
- Marta Zaturska
WOJ. MAŁOPOLSKIE
- Oliwia Klukowska
- Anna Krzesińska
- Anita Szewczyk
WOJ. MAZOWIECKIE
- Oliwia Glinka
- Aleksandra Kowalczyk
- Maria Piaścik
- Agata Twaróg
- Klaudia Węcłaś
- Oliwia Wierzbowska
- Magdalena Wiszowata
WOJ. OPOLSKIE
- Daria Betka
- Julia Frankowicz
WOJ. PODKARPACKIE
- Sandra Krakowska
- Oliwia Krysiak
- Kinga Pałka
WOJ. PODLASKIE
- Julia Mariańska
- Wiktoria Ptak
- Magda Zajączkowska
WOJ. POMORSKIE
- Klaudia Bartoszek
- Daria Podbielska
- Maja Stórlis
WOJ. ŚLĄSKIE
- Matylda Bednarska
- Julia Flach
- Sandra Matlak
- Katarzyna Symber
- Alicja Warzecha
WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE
- Martyna Marcinkowska
- Katarzyna Wirecka
WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
- Bianka Radzanowska
- Zofia Szwed
WOJ. WIELKOPOLSKIE
- Matylda Nastała
- Oktawia Sobierska
- Aleksandra Wegnerowicz
WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE
- Julia Michalak
- Marlena Pieczara