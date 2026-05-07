Poznaliśmy najczęściej granych wykonawców w polskich stacjach radiowych w 2025. Kto znalazł się na szczycie zestawienia?

Szymon Bijak
2026-05-07 12:21

Związek Producentów Audio Video opublikował raport OLiA Artyści za rok 2025. Chodzi o roczne zestawienie najczęściej obecnych w radiu wykonawców. Dane nie pozostawiają złudzeń. Rodzimi twórcy zdecydowanie dotrzymują kroku światowym artystom.

Lady Gaga, Dawid Podsiadło, Ed Sheeran

Autor: Lady Gaga, Dawid Podsiadło, Ed Sheeran/ Materiały prasowe

Poznaliśmy najczęściej granych wykonawców w polskich stacjach radiowych w 2025. Zwycięzca nie dał innym szans

Związek Producentów Audio Video (ZPAV) opublikował właśnie w sieci zestawienie najczęściej obecnych w radiu artystów. Ranking ten jest oparty na danych z Oficjalnej Listy Airplay (OLiA). 

Dane nie pozostawiają złudzeń. Polscy twórcy dotrzymują kroku światowym artystom. Kto więc w ubiegłym roku najczęściej gościł na antenach radiowych? Na szczycie zestawienia znalazł się Dawid Podsiadło

Artysta, który na rodzimym rynku osiągnął tak naprawdę wszystko, wciąż jest faworytem radiowców. Wynik 44 tys. emisji w ciągu 12 miesięcy zdecydowanie robi wrażenie.

Na podium zameldowali się także: Damiano David (wokalista włoskiej grupy Måneskin) oraz Oskar Cyms. W TOP10 znaleźli się także m.in. Lady Gaga, Ed Sheeran czy Daria Zawiałow.

Zestawienie OLiA Artyści pokazuje inną perspektywę rynku radiowego niż klasyczny ranking utworów. W tradycyjnej OLiA mierzymy siłę pojedynczego hitu, natomiast tutaj widzimy łączną obecność artysty w eterze – a to często prowadzi do innych wniosków. Dobrym przykładem jest lider zestawienia utworów w 2025 roku – "Ordinary" Alexa Warrena. To jeden z największych radiowych hitów roku, jednak sam artysta w zestawieniu OLiA Artyści zajmuje dopiero 15. miejsce – wyjaśnił, cytowany w informacji prasowej, Bogusław Pluta, dyrektor zarządzający ZPAV.

Warto wspomnieć, że łącznie w zestawieniu, które obejmuje sto miejsc, znalazło się 36 rodzimych wykonawców. – W zestawieniu OLiA Artyści ich udział jest porównywalny do klasycznego rankingu utworów, lecz polscy artyści zajmują w nim znacznie wyższe lokaty i dominują w czołówce. Wynika to z faktu, że krajowy repertuar jest bardziej rozproszony, a polscy artyści budują swoją silną obecność w radiu wieloma utworami równolegle. Z kolei w przypadku artystów zagranicznych częściej obserwujemy koncentrację emisji wokół pojedynczych, bardzo mocnych singli – dodał Pluta. 

Tak prezentuje się czołówka zestawienia OLIA Artyści 2025:

  1. Dawid Podsiadło
  2. Damiano David
  3. Oskar Cyms
  4. Lady Gaga
  5. Daria Zawiałow
  6. Ed Sheeran
  7. David Guetta
  8. Sylwia Grzeszczak
  9. Shouse
  10. sanah
  11. Calvin Harris
  12. Dua Lipa
  13. Kuban
  14. Dawid Kwiatkowski
  15. Alex Warren
  16. Igo
  17. Michael Jackson
  18. Benson Boone
  19. Rihanna
  20. Roxette

Dawid Podsiadło na finale festiwalu ZORZA w Katowicach:

Dawid Podsiadło
