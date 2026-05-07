Poznaliśmy najczęściej granych wykonawców w polskich stacjach radiowych w 2025. Kto znalazł się na szczycie zestawienia?

Poznaliśmy najczęściej granych wykonawców w polskich stacjach radiowych w 2025. Zwycięzca nie dał innym szans

Związek Producentów Audio Video (ZPAV) opublikował właśnie w sieci zestawienie najczęściej obecnych w radiu artystów. Ranking ten jest oparty na danych z Oficjalnej Listy Airplay (OLiA).

Dane nie pozostawiają złudzeń. Polscy twórcy dotrzymują kroku światowym artystom. Kto więc w ubiegłym roku najczęściej gościł na antenach radiowych? Na szczycie zestawienia znalazł się Dawid Podsiadło.

Radio ESKA rozdało maturzystom bilety na Matę

Artysta, który na rodzimym rynku osiągnął tak naprawdę wszystko, wciąż jest faworytem radiowców. Wynik 44 tys. emisji w ciągu 12 miesięcy zdecydowanie robi wrażenie.

Na podium zameldowali się także: Damiano David (wokalista włoskiej grupy Måneskin) oraz Oskar Cyms. W TOP10 znaleźli się także m.in. Lady Gaga, Ed Sheeran czy Daria Zawiałow.

– Zestawienie OLiA Artyści pokazuje inną perspektywę rynku radiowego niż klasyczny ranking utworów. W tradycyjnej OLiA mierzymy siłę pojedynczego hitu, natomiast tutaj widzimy łączną obecność artysty w eterze – a to często prowadzi do innych wniosków. Dobrym przykładem jest lider zestawienia utworów w 2025 roku – "Ordinary" Alexa Warrena. To jeden z największych radiowych hitów roku, jednak sam artysta w zestawieniu OLiA Artyści zajmuje dopiero 15. miejsce – wyjaśnił, cytowany w informacji prasowej, Bogusław Pluta, dyrektor zarządzający ZPAV.

Warto wspomnieć, że łącznie w zestawieniu, które obejmuje sto miejsc, znalazło się 36 rodzimych wykonawców. – W zestawieniu OLiA Artyści ich udział jest porównywalny do klasycznego rankingu utworów, lecz polscy artyści zajmują w nim znacznie wyższe lokaty i dominują w czołówce. Wynika to z faktu, że krajowy repertuar jest bardziej rozproszony, a polscy artyści budują swoją silną obecność w radiu wieloma utworami równolegle. Z kolei w przypadku artystów zagranicznych częściej obserwujemy koncentrację emisji wokół pojedynczych, bardzo mocnych singli – dodał Pluta.

Tak prezentuje się czołówka zestawienia OLIA Artyści 2025:

Dawid Podsiadło Damiano David Oskar Cyms Lady Gaga Daria Zawiałow Ed Sheeran David Guetta Sylwia Grzeszczak Shouse sanah Calvin Harris Dua Lipa Kuban Dawid Kwiatkowski Alex Warren Igo Michael Jackson Benson Boone Rihanna Roxette

Dawid Podsiadło na finale festiwalu ZORZA w Katowicach: