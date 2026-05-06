Roxie goni Skolima. Nawet dwa koncerty jednego dnia! Zarobi krocie?

Sezon na koncerty plenerowe właśnie się rozpoczął! Dla gwiazd polskiej estrady to właśnie wiosna i lato są najbardziej pracowitymi porami roku, wypełnionymi muzycznymi spotkaniami z fanami. Zdarza się, że artyści grają codziennie, przemierzając Polskę wzdłuż i wszerz. Aktualnie liderem, jeśli chodzi o liczbę koncertów, jest Skolim. Wokalista postawił sobie ambitny cel - do końca roku chce zagrać 504 koncerty, o jeden więcej niż w ubiegłym, a crème de la crème stanowić mają trzy Sylwestry telewizyjne.

Roxie Węgiel konkuruje ze Skolimem!

Można powiedzieć, że Konradowi Skolimowskiemu rośnie konkurencja. Letnią trasę koncertową rozpoczęła właśnie Roksana Węgiel. Wokalistka, która w 2024 roku zrezygnowała z grania koncertów plenerowych na rzecz trasy klubowej "Break Tour", postanowiła wrócić do grania "pod chmurką" i spotkań z wielbicielami w całej Polsce, a nie tylko w największych miastach. Artystka udostępniła w mediach społecznościowych oficjalny harmonogram, z którego dowiadujemy się, że w okresie maj-październik zagra ponad 60 koncertów. Czasami dwa w jednym dniu i to w zupełnie innych lokalizacjach.

Roksana Węgiel zagra ponad 60 koncertów!

Łącznie - na udostępnionych przez wokalistkę grafikach - znajduje się 61 terminów "Summer Tour". W niektóre dni (np. 30.05, 31.05, 06.06 czy 15.08) Roxie zaplanowała aż po dwa występy! Oto tymczasowa rozpiska:

03.07 – Słubice

04.07 – Międzyrzec

04.07 – Ślesin

05.07 – Gorzów Wlkp.

11.07 – Grójec nad Dunajcem

12.07 – Międzyrzec Podlaski

18.07 – TBA (Do ogłoszenia)

25.07 – Zbąszyń

26.07 – TBA (Do ogłoszenia)

01.08 – Poddębice

02.08 – Wólka Podleśna

08.08 – TBA (Do ogłoszenia)

09.08 – Uniejów

15.08 – Gdańsk

15.08 – Działdowo

16.08 – Kosakowo

21.08 – Poznań

22.08 – Ełk

23.08 – TBA (Do ogłoszenia)

29.08 – Gdańsk

29.08 – Miłosław

30.08 – TBA (Do ogłoszenia)

03.09 – Siedlce

04.09 – Brwinów

05.09 – Skarżysko Kościelne

05.09 – Kielce

06.09 – Grodzisk Mazowiecki

06.09 – Grójec

11.09 – Warszawa

12.09 – Węgliniec

13.09 – Obrazów

19.09 – TBA (Do ogłoszenia)

10.10 – Warszawa

Ile Roxie Węgiel bierze za koncert?

Roxie jest aktualnie jedną z najlepiej opłacanych polskich wokalistek i jedną z najsilniejszych marek na rynku. Jak udało nam się ustalić, artystka może liczyć na wynagrodzenie w wysokości od 60 do 70 tysięcy złotych za koncert. Tym samym wygeneruje milionowe zarobki, nie tylko za sprawą występów na żywo, ale również kontraktów reklamowych z luksusowymi markami, jak chociażby Rimmel London. W rozmowie z Eską piosenkarka wskazała, co ma wpływ na jej koncertowe stawki.

Biorę tyle, żeby mi na wszystko wystarczyło, np. opłacenie całego bandu, bo gram koncerty z muzykami. To są duże koszta. Trzeba opłacić całą ekipę, a chcę, żeby te koncerty były jak najbardziej dopracowane, żeby muzyka brzmiała na żywo. Zależy mi na jakości, więc inwestuję. W przyszłym roku planuję koncerty plenerowe - powiedziała.