Roxie goni Skolima. Nawet dwa koncerty jednego dnia! Zarobi krocie?

Maksymilian Kluziewicz
2026-05-06 17:36

Skolim nie ma sobie równych, jeżeli chodzi o liczbę granych w ciągu jednego dnia koncertów. Są jednak artyści, którzy można powiedzieć, że depczą mu po piętach. Jedną z takich gwiazd polskiej estrady jest Roxie Węgiel. Piosenkarka rozpoczęła właśnie "Roxie Summer Tour". W napiętym grafiku artystki nie brakuje dni, kiedy zagra nie jeden, a aż dwa koncerty.

Sezon na koncerty plenerowe właśnie się rozpoczął! Dla gwiazd polskiej estrady to właśnie wiosna i lato są najbardziej pracowitymi porami roku, wypełnionymi muzycznymi spotkaniami z fanami. Zdarza się, że artyści grają codziennie, przemierzając Polskę wzdłuż i wszerz. Aktualnie liderem, jeśli chodzi o liczbę koncertów, jest Skolim. Wokalista postawił sobie ambitny cel - do końca roku chce zagrać 504 koncerty, o jeden więcej niż w ubiegłym, a crème de la crème stanowić mają trzy Sylwestry telewizyjne.

Roxie Węgiel konkuruje ze Skolimem!

Można powiedzieć, że Konradowi Skolimowskiemu rośnie konkurencja. Letnią trasę koncertową rozpoczęła właśnie Roksana Węgiel. Wokalistka, która w 2024 roku zrezygnowała z grania koncertów plenerowych na rzecz trasy klubowej "Break Tour", postanowiła wrócić do grania "pod chmurką" i spotkań z wielbicielami w całej Polsce, a nie tylko w największych miastach. Artystka udostępniła w mediach społecznościowych oficjalny harmonogram, z którego dowiadujemy się, że w okresie maj-październik zagra ponad 60 koncertów. Czasami dwa w jednym dniu i to w zupełnie innych lokalizacjach. 

Roksana Węgiel zagra ponad 60 koncertów!

Łącznie - na udostępnionych przez wokalistkę grafikach - znajduje się 61 terminów "Summer Tour". W niektóre dni (np. 30.05, 31.05, 06.06 czy 15.08) Roxie zaplanowała aż po dwa występy! Oto tymczasowa rozpiska:

  • 03.07 – Słubice
  • 04.07 – Międzyrzec
  • 04.07 – Ślesin
  • 05.07 – Gorzów Wlkp.
  • 11.07 – Grójec nad Dunajcem
  • 12.07 – Międzyrzec Podlaski
  • 18.07 – TBA (Do ogłoszenia)
  • 25.07 – Zbąszyń
  • 26.07 – TBA (Do ogłoszenia)
  • 01.08 – Poddębice
  • 02.08 – Wólka Podleśna
  • 08.08 – TBA (Do ogłoszenia)
  • 09.08 – Uniejów
  • 15.08 – Gdańsk
  • 15.08 – Działdowo
  • 16.08 – Kosakowo
  • 21.08 – Poznań
  • 22.08 – Ełk
  • 23.08 – TBA (Do ogłoszenia)
  • 29.08 – Gdańsk
  • 29.08 – Miłosław
  • 30.08 – TBA (Do ogłoszenia)
  • 03.09 – Siedlce
  • 04.09 – Brwinów
  • 05.09 – Skarżysko Kościelne
  • 05.09 – Kielce
  • 06.09 – Grodzisk Mazowiecki
  • 06.09 – Grójec
  • 11.09 – Warszawa
  • 12.09 – Węgliniec
  • 13.09 – Obrazów
  • 19.09 – TBA (Do ogłoszenia)
  • 10.10 – Warszawa

Ile Roxie Węgiel bierze za koncert?

Roxie jest aktualnie jedną z najlepiej opłacanych polskich wokalistek i jedną z najsilniejszych marek na rynku. Jak udało nam się ustalić, artystka może liczyć na wynagrodzenie w wysokości od 60 do 70 tysięcy złotych za koncert. Tym samym wygeneruje milionowe zarobki, nie tylko za sprawą występów na żywo, ale również kontraktów reklamowych z luksusowymi markami, jak chociażby Rimmel London. W rozmowie z Eską piosenkarka wskazała, co ma wpływ na jej koncertowe stawki.

Biorę tyle, żeby mi na wszystko wystarczyło, np. opłacenie całego bandu, bo gram koncerty z muzykami. To są duże koszta. Trzeba opłacić całą ekipę, a chcę, żeby te koncerty były jak najbardziej dopracowane, żeby muzyka brzmiała na żywo. Zależy mi na jakości, więc inwestuję. W przyszłym roku planuję koncerty plenerowe - powiedziała. 

