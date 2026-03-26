Roxie Węgiel zachwyciła zagraniczną publiczność! Nie miała sobie równych na karaoke

Roksana Węgiel-Mglej od blisko 10 lat należy do grona najpopularniejszych artystek muzycznych w naszym kraju. Cała Polska poznała ją jako 12-letnią uczestniczkę programu "The Voice Kids", który wygrała. Przełomem dla kariery Roxie było jednak zwycięstwo podczas odbywającej się w Mińsku Eurowizji Junior 2018. Piosenkarka dokonała tego jako pierwsza Polka w historii!

Zanim jednak Roxie wypłynęła na szeroką wodę, a właściwie na szerokie wody polskiego show-biznesu, brała udział w licznych konkursach talentów. O tym, że jest uzdolniona wokalnie, dowiedziała się... podczas zabawy karaoke na obozie judo w Chorwacji. Przyszła gwiazda polskiej estrady zaśpiewała wtedy numer "My Cyganie" i zachwyciła trenerów oraz pozostałych członków klubu. Po latach Roksana mogła powrócić wspomnieniami do tamtych chwil, biorąc udział w karaoke na ESKA Odwołuje Zimę. Jej talent zachwycił publiczność z całego świata.

Eska Odwołuje Zimę 2026

Roxie Węgiel na karaoke

Roxie dała się namówić na udział w karaoke, a jej wykonanie utworu "Rolling In The Deep" Adele zachwyciło międzynarodową publiczność, która nagrodziła ją owacjami na stojąco. Prowadząca zabawę nie kryła podziwu i od razu zaprosiła wokalistkę do ponownego wyjścia na scenę. Gwiazda nie kazała się długo prosić. Jako drugi numer zaprezentowała wielki hit Rihanny "Only Girl (In The World)". Ogień to mało powiedziane! Węgiel-Mglej dosłownie skradła show. Emocji nie opanowała nawet jedna z uczestniczek, pochodząca z Portugalii Alexandra, która tuż po występie podbiegła do Roksany, by ją uścisnąć i pogratulować niesamowitego talentu.

21-latka mogła liczyć na ogromne wsparcie eskowej ekipy. Słuchacze nie tylko głośno jej dopingowali, ale przy drugim utworze spontanicznie dołączyli do niej na scenie. Pod wrażeniem był nawet kapitan statku Costa Fortuna! Kto wie - być może właśnie na pokładzie narodziła się międzynarodowa kariera Roxie?