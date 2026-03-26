La Palma to prawdziwy raj na ziemi! Razem z Roxie odkryliśmy piękno tej wyspy

Maksymilian Kluziewicz
2026-03-26 11:12

Pamiętacie wielki hit Madonny "La Isla Bonita"? Hiszpanie używają tego sformułowania do opisywania wyspy La Palma. To miejsce, które znacznie różni się od turystycznych kurortów Teneryfy czy Gran Canarii, zachwycając swoją surowością i dzikością. Zobacz z nami najbardziej zieloną wyspę całego archipelagu. Prawdziwy raj na ziemi!

Gdy Madonna nagrywała w 1986 roku swój ponadczasowy hit "La Isla Bonita", mogła - zamiast o San Pedro, o którym śpiewa w pierwszym wersie - myśleć właśnie o hiszpańskiej La Palmie. Hiszpanie określają tę wyspę mianem pięknej i nie ma w tym absolutnie nic dziwnego. To miejsce w pełni zasługuje na ten tytuł.

La Palma to, zaraz po Teneryfie, druga lokalizacja, którą mamy okazję eksplorować podczas naszego rejsu statkiem Costa Fortuna w ramach akcji ESKA Odwołuje Zimę 2026. W czym tkwi jej unikalne piękno? Przede wszystkim w tym, że swoim klimatem drastycznie różni się od typowo turystycznych kurortów znanych z Teneryfy czy Gran Canarii. La Palma zachwyca dzikością, będąc doskonałym miejscem do bliskiego obcowania z naturą i pełnego, mentalnego resetu.

Wspólnie z Roxie Węgiel, gwiazdą tegorocznej edycji ESKA Odwołuje Zimę, postanowiliśmy sprawdzić, jakie skarby skrywa La Palma. Wszystko, co o niej wcześniej przeczytaliśmy, znalazło pełne odzwierciedlenie w rzeczywistości. Ba! Nawet najbardziej wymyślne opisy nie są w stanie oddać autentycznego klimatu tego miejsca. La Palma rzeczywiście urzeka swoją surowością i niepowtarzalnym charakterem. Tylko spójrzcie na te zdjęcia.

Roxie Węgiel na La Palmie
Roksana Węgiel
