Zachwyciła na Eurowizji. Teraz Alexandra Căpitănescu śpiewa o gniewie i strachu na pierwszej anglojęzycznej płycie

Alexandra Căpitănescu podbija Europę po Eurowizji

Pamiętacie ten występ? Alexandra Căpitănescu wraz z zespołem zachwyciła publiczność podczas Eurowizji 2026, gdzie z piosenką „Choke Me” zajęła wysokie, trzecie miejsce. Ten sukces otworzył im drzwi do kariery w całej Europie, a rumuńska formacja idzie za ciosem i właśnie rozpoczyna zupełnie nowy rozdział w swojej muzycznej przygodzie.

To gorący czas dla artystki i jej kolegów. Zespół nie tylko wydał właśnie swój pierwszy anglojęzyczny album, ale także szykuje się do spotkania z polskimi fanami. Już w najbliższy poniedziałek grupa zagra w warszawskim klubie VooDoo, gdzie zaprezentuje materiał ze świeżo wydanej płyty.

Eurowizja 2026 - Alexandra Căpitănescu z Rumunii w wywiadzie dla ESKI

Nowy album „Choke Me” to początek nowego etapu

Po eurowizyjnym sukcesie przyszedł czas na kolejny duży krok. Anglojęzyczny album „Choke Me” jest podsumowaniem dotychczasowej drogi zespołu i jednocześnie otwarciem nowego etapu w jego karierze. Krążek jest już dostępny we wszystkich serwisach cyfrowych, więc fani mogą od razu zanurzyć się w nowych brzmieniach.

Miłośnicy fizycznych nośników będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Jak zapowiada zespół, wydanie płyty na CD i winylu jest planowane dopiero na 2027 rok.

„Przelewamy w twórczość gniew, strach i radość”

Co sami artyści mówią o swoim najnowszym dziele? Z ich słów wyłania się obraz niezwykle osobistego i emocjonalnego materiału. „«Choke Me» jest jak lustro. My piszemy piosenki, wy nadajecie im znaczenie” – wyjaśnia zespół. Formacja podkreśla, że na płycie znalazły się utwory na każdy nastrój i na każdą wersję nas samych.

Muzycy nie boją się trudnych tematów i silnych emocji. Jak przyznają, muzyka ma dla nich uzdrawiającą moc. „Przelewamy w naszą twórczość energię, głód, gniew, strach, radość i wszystko inne, co trudno jest wyrazić słowami” – czytamy w zapowiedzi. Album ma być opowieścią o ludziach i celebracją wolnego ducha w świecie, który potrzebuje szczerych i nieprzefiltrowanych emocji.

Zespół nie chce być zamykany w jednej szufladce gatunkowej. Artyści zapowiadają, że zamierzają dalej eksperymentować, rozwijać się i przesuwać granice swojej kreatywności.

Kim jest Alexandra Căpitănescu? To cały zespół!

Choć formacja występuje pod imieniem i nazwiskiem liderki, Alexandra Căpitănescu to nazwa całego zespołu. Charyzmatyczną wokalistkę na scenie wspierają Bogdan Stoican (gitara), Matei Cohal (bas), Luca Sofron (perkusja) i Thomas Cîrcotă (klawisze). Muzycznie poruszają się w rejonach alternatywnego rocka, który łączą z wpływami współczesnego popu.

Warto dodać, że Alexandra Căpitănescu jest także ambasadorką programu Spotify EQUAL, który zajmuje się promowaniem i wspieraniem kobiet w przemyśle muzycznym.