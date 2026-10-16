Zachwyciła na Eurowizji. Teraz Alexandra Căpitănescu śpiewa o gniewie i strachu na pierwszej anglojęzycznej płycie

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Alexandra Căpitănescu podbija Europę po Eurowizji
Pamiętacie ten występ? Alexandra Căpitănescu wraz z zespołem zachwyciła publiczność podczas Eurowizji 2026, gdzie z piosenką „Choke Me” zajęła wysokie, trzecie miejsce. Ten sukces otworzył im drzwi do kariery w całej Europie, a rumuńska formacja idzie za ciosem i właśnie rozpoczyna zupełnie nowy rozdział w swojej muzycznej przygodzie.
To gorący czas dla artystki i jej kolegów. Zespół nie tylko wydał właśnie swój pierwszy anglojęzyczny album, ale także szykuje się do spotkania z polskimi fanami. Już w najbliższy poniedziałek grupa zagra w warszawskim klubie VooDoo, gdzie zaprezentuje materiał ze świeżo wydanej płyty.
Nowy album „Choke Me” to początek nowego etapu
Po eurowizyjnym sukcesie przyszedł czas na kolejny duży krok. Anglojęzyczny album „Choke Me” jest podsumowaniem dotychczasowej drogi zespołu i jednocześnie otwarciem nowego etapu w jego karierze. Krążek jest już dostępny we wszystkich serwisach cyfrowych, więc fani mogą od razu zanurzyć się w nowych brzmieniach.
Miłośnicy fizycznych nośników będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Jak zapowiada zespół, wydanie płyty na CD i winylu jest planowane dopiero na 2027 rok.
„Przelewamy w twórczość gniew, strach i radość”
Co sami artyści mówią o swoim najnowszym dziele? Z ich słów wyłania się obraz niezwykle osobistego i emocjonalnego materiału. „«Choke Me» jest jak lustro. My piszemy piosenki, wy nadajecie im znaczenie” – wyjaśnia zespół. Formacja podkreśla, że na płycie znalazły się utwory na każdy nastrój i na każdą wersję nas samych.
Muzycy nie boją się trudnych tematów i silnych emocji. Jak przyznają, muzyka ma dla nich uzdrawiającą moc. „Przelewamy w naszą twórczość energię, głód, gniew, strach, radość i wszystko inne, co trudno jest wyrazić słowami” – czytamy w zapowiedzi. Album ma być opowieścią o ludziach i celebracją wolnego ducha w świecie, który potrzebuje szczerych i nieprzefiltrowanych emocji.
Zespół nie chce być zamykany w jednej szufladce gatunkowej. Artyści zapowiadają, że zamierzają dalej eksperymentować, rozwijać się i przesuwać granice swojej kreatywności.
Kim jest Alexandra Căpitănescu? To cały zespół!
Choć formacja występuje pod imieniem i nazwiskiem liderki, Alexandra Căpitănescu to nazwa całego zespołu. Charyzmatyczną wokalistkę na scenie wspierają Bogdan Stoican (gitara), Matei Cohal (bas), Luca Sofron (perkusja) i Thomas Cîrcotă (klawisze). Muzycznie poruszają się w rejonach alternatywnego rocka, który łączą z wpływami współczesnego popu.
Warto dodać, że Alexandra Căpitănescu jest także ambasadorką programu Spotify EQUAL, który zajmuje się promowaniem i wspieraniem kobiet w przemyśle muzycznym.