Turniej WTA w Wuhan. Iga Świątek w półfinale, zagra z Mają Chwalińską

Historyczny sukces w Wuhan

Iga Świątek, grająca z numerem siódmym, pokonała Amerykankę Ann Li 6:4, 6:1. Dzięki temu zwycięstwu awansowała do półfinału turnieju WTA 1000 w Wuhan. Zmierzy się w nim z inną reprezentantką Polski, Mają Chwalińską, która wcześniej wyeliminowała Marię Sakkari z Grecji.

To wydarzenie bez precedensu. Nigdy wcześniej dwie polskie tenisistki nie znalazły się jednocześnie w półfinale turnieju rangi WTA 1000, rozgrywanego od 2009 roku. Spotkanie zaplanowano na sobotę, około godziny 13 czasu polskiego.

Kiedy zagrają Polki?

Dla Świątek i Chwalińskiej będzie to pierwszy bezpośredni pojedynek w ramach cyklu WTA. Obie zawodniczki znają się jednak doskonale z juniorskich reprezentacji. Ich jedyne dotychczasowe oficjalne spotkanie odbyło się 3 listopada 2016 roku podczas turnieju ITF w Sztokholmie. Wtedy lepsza okazała się Świątek, wygrywając 6:2, 6:3.

W drugim meczu półfinałowym zagrają Jelena Ostapenko z Łotwy, trenowana przez Piotra Sierzputowskiego, oraz Brytyjka Sonay Kartal, zajmująca 170. miejsce w rankingu WTA. Wcześniej z turniejem pożegnały się Magdalena Fręch i Magda Linette. Fręch przegrała w drugiej rundzie ze Świątek, a Linette nie przeszła kwalifikacji.