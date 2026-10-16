Była z Chajzerem w "TzG". Maffashion wyjawiła prawdę o jego zachowaniu!

Ślub Filipa Chajzera i Bianki bez wątpienia można uznać za jedno z większych wydarzeń medialnych tego roku. Podcasty z udziałem nowożeńców wygenerowały miliony odsłon, a pochodzące z nich wypowiedzi, jak chociażby ta dotycząca pizzy z kebabem, stały się viralami. Zamieszanie wokół młodej pary zainspirowało nawet zespół alstromerie do stworzenia muzycznego podsumowania ich historii. Efektami zachwyciła się Maffashion. Influencerka pozostawiła po sobie ślad w postaci komentarza.

Maffashion o małżeństwie Filipa Chajzera

Podczas gali Kobieta Roku Glamour 2026 zapytaliśmy Julię Kuczyńską o jej przemyślenia dotyczące eksponowania związku w mediach. Blogerka, mimo że od chwili rozpoczęcia kariery była w kilku relacjach z równie znanymi mężczyznami, zatrzymała życie prywatne tylko dla siebie. Gwiazda nie chciała komentować wyborów życiowych Filipa i jego małżonki.

Moje zdanie jest takie, że niech każdy żyje, jak chce. Tak, żeby był szczęśliwy.

Zapytana o to, jak natomiast wspomina pracę z dziennikarzem na planie "Tańca z Gwiazdami", podzieliła się anegdotą.

Maffashion - Taniec z gwiazdami - wywiad

Maffashion była z Chajzerem w "TzG". Tak go wspomina!

Kuczyńska w rozmowie z serwisem przyznała, że nie miała zbyt wielu interakcji z Filipem, jednak zapamiętała go jako najgłośniejszego uczestnika całej edycji. Prezenter telewizyjny miał w zwyczaju wrzeszczeć podczas treningów, co raz zmotywowało nawet trenujące na górze pary do sprawdzenia, czy wszystko w porządku.

Ja się z nim tylko przecinałam gdzieś tam na korytarzu. Już nawet kiedyś wspominałam, że był najgłośniejszą osobą na treningach - do tego stopnia, że schodziliśmy piętro niżej, żeby zobaczyć, co tam się dzieje u Hani na sali, bo ktoś się drze. Nie chcę się wypowiadać - wyznała przed kamerami.