Roxie Węgiel rozpływa się nad Szczęsnymi. Są dla niej wzorem małżeństwa

Roksana Węgiel i Kevin Mglej są małżeństwem już od ponad dwóch lat. Piosenkarka i autor tekstów piosenek poznali się w studiu nagraniowym, przy okazji pracy nad krążkiem "13+5". W podobnym czasie, co z Roxie, Mglej pracował również z Mariną Łuczenko-Szczęsną. Zakochani pozostają w bardzo dobrych relacjach z wokalistką i jej mężem, Wojciechem Szczęsnym. Roksana i Kevin zostali zaproszeni nie tylko na premierę dokumentu o piłkarzu, ale również na imprezę z okazji 10. rocznicy ich ślubu. W rozmowie z Maksem Kluziewiczem dla ESKA.pl Roksana opowiedziała o kulisacj znajomości z popularną parą.

Kevin poznał się z Mariną przy pisaniu jej piosenki na mundial. Pamiętam, że my zaczynaliśmy wtedy być razem, oni się znali ze studia i tak jakoś wydaje mi się, że przecinaliśmy się w różnych miejscach. Z Mariną spotkałam się w studiu, nie pracowałyśmy razem w tamtym momencie, ale często wpadałam sobie do mojego męża, wtedy jeszcze chłopaka. Były to takie small talki, ale bardzo dobry kontakt złapałyśmy i po prostu miałyśmy dobre flow. W Opolu też się widziałyśmy - wyjawiła.

Roxie czuje wsparcie Mariny

Artystka przyznała, że zawsze mogła liczyć na wsparcie starszej koleżanki z branży. W początkach Mariny i Wojciecha poniekąd widzi siebie z Kevinem.

Wiem, że Marina zawsze trzymała za nas kciuki i była takim wsparciem, jako jedna z nielicznych osób w show-biznesie. Wiele ludzi też się wypowiadało negatywnie, wiadomo, a ona zawsze wierzyła, że damy radę. Zresztą razem z Wojtkiem dają piękne świadectwo swojej miłości. 10 lat w małżeństwie - i to w show-biznesie. To jest wyczyn. Cieszę się, że oni też postawili na swoim i pokazali, że da się, bo wiem, że ich początki też nie były za łatwe. Wydaje mi się, że ona po prostu to rozumie z własnego doświadczenia, dlatego też dawała nam dużo wsparcia dobrym słowem. Nawet medialnie, gdy pytano ją, co sądzi o naszym małżeństwie, to zawsze pozytywnie się wypowiadała. (...) Ostatnio zaprosili nas na swój jubileusz, 10 lat razem i myślę, że ta impreza zapisze się jako legendarna - podkreśliła.

Roxie Węgiel Sopot Hit Festiwal

Roxie: Marina i Wojciech Szczęśni to wzór małżeństwa!

Zapytana, czy w takim razie Marina i Wojtek są dla niej wzorem małżeństwa, Roxie bez wahania stwierdziła, że tak. Takiego uczucia, jak zauważyła, nie da się udawać.

Zdecydowanie. Bije od nich tyle ciepła i widać, że bardzo się kochają. Jest to piękne móc obserwować takie pary, które są ze sobą tyle lat. To się czuje. Często tak jest, że widzisz jakąś parę i wiesz, że są w sobie mega zakochani. Po prostu widzisz te spojrzenia i oni są przykładem pięknej miłości - podsumowała w wywiadzie dla ESKA.pl.