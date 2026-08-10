Jacek Stachursky nie przypomina siebie. Fani patrzą na jego nową fryzurę

Jacek Stachursky po wielkiej przemianie. Fani w Lublinie przecierali oczy

Telewizja Polska zorganizowała 8 sierpnia w Lublinie widowisko z cyklu "Lato z Radiem". Na deskach sceny zaprezentowała się plejada gwiazd rodzimej sceny muzycznej, między innymi Skolim, Justyna Steczkowska, Grzegorz Hyży, Sarsa, Krzysztof Cugowski oraz Golec uOrkiestra. Swoje umiejętności wokalne przypomniał tam również Jacek Stachursky. Wykonawca piosenki "Typ Niepokorny" od dekad cieszy się niesłabnącą sympatią, ale ostatnio zdecydowanie rzadziej gości na ekranach stacji telewizyjnych. Trudno się dziwić, że jego obecność podczas lubelskiej imprezy wprawiła zgromadzoną tam widownię w spore zdumienie.

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Metamorfoza Stachursky'ego. Internauci komentują jego występ w TVP

W trakcie koncertu gwiazdor pokazał się fanom w całkowicie odświeżonym wydaniu. Jacek Stachursky przeszedł niedawno gruntowną zmianę wizerunku. Muzyk pochwalił się nowym uczesaniem, a z doniesień medialnych wynika, że zredukował masę ciała o blisko 20 kilogramów. Odmieniony wygląd wokalisty od razu przykuwał wzrok w trakcie jego występu na żywo w ramach cyklu "Lato z Radiem".

Artysta zaprezentował się w bardzo wyrazistej fryzurze, którą – jak wieść niesie – zafundował sobie podczas pobytu w Turcji. Zmiana okazała się na tyle diametralna, że internauci przecierali oczy ze zdumienia, zastanawiając się, czy na scenie faktycznie stoi słynny Jacek Stachursky.

Muzycznie obyło się jednak bez eksperymentów. Piosenkarz zaśpiewał swoje najpopularniejsze szlagiery. Widzowie mogli usłyszeć między innymi ponadczasowy hit "Wierzę". Krótki urywek tego występu został później udostępniony w mediach społecznościowych przez Telewizję Polską.

Pod nagraniem błyskawicznie zaroiło się od opinii użytkowników. Odbiorcy znacznie chętniej dyskutowali o aparycji muzyka niż o jego wokalnych popisach. Wiele osób otwarcie przyznawało, że rozpoznanie artysty po latach nieobecności zajęło im dłuższą chwilę.

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"Tylko głos został, bo wygląda inaczej przez te włosy" czy "Co się z Panem stało?" - pisali zaskoczeni internauci.