Wiktoria nie zostawi Polski dla Stanów Zjednoczonych. Ma jasny plan na karierę

Droga po tytuł Miss Polski to nie tylko suknie. Wiktoria ujawnia swoje zamierzenia

Sięgnięcie po koronę rzadko jest łatwym zadaniem. Za pięknymi kreacjami, idealnym makijażem, profesjonalnymi sesjami i wielkimi wydarzeniami kryją się miesiące ciężkiej pracy nad sobą oraz mnóstwo emocji. Wiktoria świetnie zdaje sobie sprawę z tego, jak wielkiego zaangażowania wymaga start w konkursach piękności. Zanim zdobyła ten najważniejszy tytuł, przez rok była Miss Polski Podlasia. Ten okres pozwolił jej nie tylko na zebranie cennych doświadczeń, ale również na udowodnienie rodzinie, że świat wyborów najpiękniejszej to dla niej coś o wiele ważniejszego niż tylko błyszcząca korona.

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Miss Polski o dalszej karierze. Nie planuje przeprowadzki z kraju

Wiktoria wyznała, że w pierwszych chwilach jej najbliżsi musieli przyzwyczaić się do myśli, że zamierza wejść w świat konkursów piękności. Z upływem czasu jednak zaczęli dostrzegać, jak wiele ciężkiej pracy i determinacji wymaga jej działalność.

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Myślę, że po roku panowania jako Miss Polski Podlasia też się przekonali do tej korony i rozumieli, na czym to polega i jaka jest moja misja w tym wszystkim. Dlatego mnie też bardzo wspierali - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem".

Rok w roli Miss okazał się więc nie tylko czasem godnego reprezentowania swojego regionu, ale również kluczowym momentem, który pomógł jej pokazać bliskim, że ma konkretną wizję. Wiktoria nie podchodzi do tego tytułu wyłącznie jak do nagrody za urodę. Dla niej równie istotne jest to, co będzie mogła zdziałać dzięki popularności i szansom, jakie daje jej ta korona.

Obecnie przed Wiktorią rozpoczyna się nowy rozdział. Nasuwa się więc pytanie, czy po wcześniejszych pobytach w Stanach Zjednoczonych postawi na karierę właśnie za oceanem. Jak się jednak okazuje, najpiękniejsza Polka jest całkowicie pewna, gdzie chce budować swoją pozycję.

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Nie, kariera w Polsce. Kocham Polskę - podkreśliła stanowczo.

Wiktoria przyznaje wprost, że pobyt w Stanach Zjednoczonych stanowił dla niej istotny rozdział. To właśnie za oceanem zebrała cenne doświadczenia, które zamierza teraz wykorzystać w swojej drodze zawodowej. Mimo to nie traktuje tego czasu jako pretekstu do opuszczenia Polski na dobre.

Za Stany bardzo jestem wdzięczna, za ten etap mojego życia, ale czuję, że teraz należę do Polski, zawsze należałam do Polski - wyznała.

Najpiękniejsza Polka planuje więc połączyć zagraniczne doświadczenia z możliwościami, które oferuje jej obecna pozycja w kraju. Jej ambicją jest przełożenie wiedzy i umiejętności zdobytych w USA bezpośrednio na nasz rynek.

Jestem gotowa tutaj zostać i myślę, że to, czego nauczyłam się w Stanach, chciałabym przywieźć tu i działać tutaj - zapowiedziała.