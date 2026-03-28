Roxie, Kevin i Daria Ładocha ramię w ramię ze słuchaczami Radia ESKA! Oceaniczny maraton na EOZ 2026

Na ESKA Odwołuje Zimę 2026 nie ma miejsca na nudę! Za nami emocjonujący, historyczny koncert Roxie Węgiel, która zaprezentowała swoje hity na dachu transatlantyku przed międzynarodową publicznością. Jeśli myśleliście, że show artystki stanowiło creme de la creme rejsu, byliście w błędzie. W zanadrzu mamy mnóstwo innych atrakcji, nie tylko tych muzycznych. Szósty dzień akcji spędzamy w całości na Atlantyku. Do tej pory codziennie "zaliczaliśmy" kolejne wyspy Kanarów, nadając relacje prosto z lądu, a aktualnie zmierzamy w kierunku Madery. Tegoroczna odsłona odbywa się pod hasłem "przygoda", więc nie marnujemy ani chwili. Gwiazdy, prezenterzy i słuchacze podjęli się właśnie sportowego wyzwania: "ESKA Robi Kroki".

Wczoraj pisaliśmy o sukcesie BiegPrzemka - popularnego maratończyka, który najpierw przebiegł 21 kilometrów wokół palmy, a następnie pokonał niemal każde z 13 pięter statku Costa Fortuna. Teraz w biegowe wyzwanie zaangażowała się znacznie większa grupa! Uczestnikom turnieju nie przeszkodziło nawet odczuwalne na oceanie kołysanie.

Eska Odwołuje Zimę 2026

Maraton na ESKA Odwołuje Zimę 2026

Nawet dobę spędzoną w całości na wodzie, bez szansy na zejście na ląd, można aktywnie spożytkować. Udowodnili to nasi słuchacze, prezenterzy i gwiazdy, podejmując się kolejnego sportowego wyzwania - "ESKA Robi Kroki". Punktualnie o godzinie 11:00, na samym szczycie Costa Fortuna - dokładnie tam, gdzie wcześniej rozgrywaliśmy mecz koszykówki, wystartował wyjątkowy maraton. Dystans 42 kilometrów na torze o długości zaledwie 200 metrów oznaczał do pokonania aż 235 OKRĄŻEŃ! W zabawie udział wzięli Roxie Węgiel z mężem Kevinem, Daria Ładocha, Kasia Węsierska, Ola Kot, Jankes oraz nieoficjalny ambasador wydarzenia - BiegPrzemek.