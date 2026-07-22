Doda ujawnia szczegóły swojej higieny. Kąpie się raz na trzy tygodnie

Dorota Rabczewska szokuje fanów. Doda kąpie się raz na trzy tygodnie

Znana wokalistka od długiego czasu otwarcie dzieli się w sieci prywatnymi sprawami, systematycznie wchodząc w interakcje z użytkownikami internetu. Niedawno na profilu instagramowym gwiazdy pojawiła się kwestia, która ewidentnie wprawiła artystkę w wyśmienity nastrój. Jeden z obserwatorów postanowił wprost zapytać, jak wygląda sprawa mycia się u słynnej piosenkarki. Dorota Rabczewska błyskawicznie zareagowała, szczegółowo relacjonując przebieg swoich domowych zabiegów kosmetycznych.

Zobacz też: Doda pokazała, czym nakarmi kursantki na swoim campie. Ile trzeba zapłacić? Gwiazda zgarnie sporą sumkę. Wciąż są miejsca, ale... na 2. edycję

30

Doda zdradza składniki idealnej kąpieli. Gwiazda używa czarciego żebra

„Kochani, pytacie się mnie, jak często się kąpię? K*a, nie będzie lepszych pytań i ciekawsze rzeczy do roboty? Ja cię kręcę - zaczęła Doda na InstaStories, nie kryjąc rozbawienia.” Zaraz po tym wstępie piosenkarka całkowicie wprawiła w osłupienie swoich odbiorców niezwykle szczerym komunikatem. „Otóż czynię to maksymalnie raz na trzy tygodnie w gorącej wodzie - wyjawiła.”

Wokalistka nie poprzestała wyłącznie na deklaracjach o rzadszym wchodzeniu do wody i zaprezentowała internautom kulisy swojego domowego spa. Artystka udostępniła nagranie, na którym widać wannę wypełnioną specjalistycznymi preparatami kosmetycznymi. Piosenkarka wymieniła dokładną listę produktów wrzucanych do wody, wskazując głównie na naturalne olejki zapachowe, wyselekcjonowane zioła, magnez oraz leczniczą sól siarczkową.

„To, co tutaj widzicie, to są różne dzieła. Czasami czarcie żebro, różne olejki eteryczne. Magnez. Sól oraz siarczkowe... do kąpieli. No po prostu siarkę [przyp.red. dorzucam]. Super działa na skórę, na włosy - wyliczała.”

Celebrytka od wielu lat głośno mówi o ogromnym znaczeniu prawidłowego dbania o własne ciało oraz odpowiedniego wypoczynku. Wokalistka nieustannie promuje w sieci sportowy styl życia, zachęcając do ćwiczeń i dbania o kondycję psychiczną. Tym razem uwaga artystki skupiła się w pełni na zabiegach upiększających w domowym zaciszu. Należy jednak wziąć poprawkę na szokującą deklarację o myciu się zaledwie co kilkadziesiąt dni, gdyż może to być jedynie kolejna prowokacja słynnej wokalistki. W przeszłości artystka otwarcie przyznawała już, że myje swoje włosy raptem jeden raz w tygodniu.

Zobacz też: Doda zrzuciła fatałaszki i pokazała się w minibikini! Zjada po 3 jajka dziennie, by tak wyglądać

Sonda Czy Doda jest dobrą aktorką? Tak. Powinna być gwiazdą Hollywood Nie. Niech lepiej śpiewa Urodzona modelka