Co z "Rolnik szuka żony" w dniu żałoby narodowej? Widzowie ostro komentują decyzję TVP

Przerwa w emisji "Rolnik szuka żony" z powodu żałoby narodowej

Administratorzy facebookowego profilu programu "Rolnik szuka żony" zamieścili w sieci specjalną grafikę. Tłumaczą w ten sposób brak emisji odcinka zaplanowanego na 8 listopada i dołączają do wpisu zwięzły komentarz.

Sercem jesteśmy z Krakowem, ofiarami tragedii i ich rodzinami.

Na samej grafice twórcy formatu zamieścili dodatkowe wyjaśnienie dla fanów.

Ze względu na tragiczne wydarzenia w Krakowie i ogłoszoną żałobę narodową dzisiejsze odcinki programów "Rolnik szuka żony" oraz "Rolnik szuka żony. Odwiedziny" nie zostaną wyemitowane.

Ostre komentarze widzów po odwołaniu "Rolnik szuka żony" po tragedii w Krakowie

Do dramatycznych wydarzeń doszło 7 listopada około godziny 15 na Rynku Głównym w Krakowie. Uzbrojony mężczyzna otworzył tam ogień do przechodniów i ostrzelał tramwaj. Choć w pojeździe nikt nie odniósł obrażeń, napastnik postrzelił łącznie ponad 20 osób, z czego 6 zginęło, a 15 trafiło do szpitali. Część poszkodowanych, w tym dwóch funkcjonariuszy policji, nadal walczy o życie.

Atak w stolicy Małopolski wywołał wśród Polaków ogromny smutek, szok i niedowierzanie. W samym Krakowie żałoba potrwa aż do 11 listopada, a władze szybko podjęły decyzję o wprowadzeniu w dniach 8 i 9 listopada żałoby narodowej w całym kraju. Skutkowało to odwołaniem koncertów oraz spektakli, a także zmianami w ramówkach telewizyjnych. Polsat zrezygnował z emisji zmagań o Kryształową Kulę w "Tańcu z Gwiazdami", natomiast Telewizja Polska zdjęła z anteny program "Rolnik szuka żony", co spotkało się z brakiem zrozumienia części widzów i falą ostrych komentarzy.

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"Totalna głupota. Skoro cała telewizja jest w żałobie, to wyłączcie jakiekolwiek programy i reklamy w dniu dzisiejszym", "Ale powtórki dziś normalnie były, trochę bez sensu", "W takim razie nic nie powinno być puszczane", "Cała tv powinna zostać wyłączona", "Ja wszystko rozumiem -tragedia, żałoba itd., ale to teraz cała Polska ma rozumiem siedzieć i rozpaczać" - czytamy na profilu "Rolnik szuka żony" na Facebooku.

W dyskusji głos zabrali również inni użytkownicy sieci, którzy zwrócili uwagę, że rozrywkowe show w telewizji nie jest ważniejsze niż okazanie szacunku zmarłym.

Co TVP1 wyemituje zamiast programu „Rolnik szuka żony”?

Z informacji zamieszczonych w programie telewizyjnym w serwisie tvp.pl wynika, że 8 listopada wieczorem TVP1 wyemituje produkcję z 2016 roku pod tytułem "Światło między oceanami", w której główne role zagrali Michael Fassbender, Alicia Vikander, Rachel Weisz i Jack Thompson.

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