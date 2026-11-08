Iga Świątek reaguje na dramat w Krakowie. Tenisistka opublikowała poruszający wpis

Tegoroczny sezon tenisowy dobiegł już końca dla Igi Świątek, która wykorzystuje teraz przerwę od profesjonalnych startów. Polska zawodniczka wypoczywa obecnie na wakacjach na Malediwach, ale pomimo urlopu i dystansu od sportowych obowiązków bacznie śledzi dramatyczne doniesienia, które poruszyły cały kraj.

Polska sportsmenka w niedzielę skomentowała krakowski dramat na swoich profilach w mediach społecznościowych. Tenisistka opublikowała tam pełen emocji wpis, w którym zaznaczyła, że w obliczu tak strasznych wydarzeń niezwykle ciężko jest dobrać właściwe słowa.

„Trudno znaleźć słowa po tym, co wydarzyło się w Krakowie. Myślami jestem ze wszystkimi, których dotknęła ta tragedia” – napisała w mediach społecznościowych 25-letnia tenisistka.

Atak na Rynku Głównym w Krakowie. Sześć ofiar śmiertelnych po strzelaninie

Wstrząsające sceny rozegrały się na krakowskim Rynku Głównym w sobotę, 7 listopada, tuż po godzinie 15. Na płytę rynku wjechał samochodem zamaskowany 24-latek i otworzył ogień do przypadkowych przechodniów. Bilans tego brutalnego ataku jest tragiczny, ponieważ śmierć poniosło sześć osób, a 16 kolejnych zostało rannych.

Funkcjonariusze policji ujęli sprawcę po bezpośredniej konfrontacji, podczas której także doszło do wymiany ognia.