Mecz Asseco Resovia Rzeszów kontra Aluron CMC Warta Zawiercie. Kto zdominował ligowe starcie?

Pewna wygrana w trzech setach

Mecz w ramach siatkarskiej Ekstraklasy zakończył się wynikiem 0:3 dla zespołu z Zawiercia. Poszczególne partie kończyły się rezultatami 19:25, 26:28 oraz 18:25 na korzyść gości. Najbardziej wyrównana okazała się druga odsłona spotkania, w której gospodarze z Rzeszowa postawili trudne warunki, ulegając ostatecznie po zaciętej grze na przewagi.

Zwycięstwo bez straty seta to ważny krok dla drużyny gości w kontekście ligowej tabeli. Skuteczna gra we wszystkich elementach siatkarskiego rzemiosła pozwoliła im na pełną kontrolę nad przebiegiem pierwszego i trzeciego seta tego widowiska.

Jakie były składy obu drużyn?

W barwach Asseco Resovii Rzeszów na parkiecie od początku pojawili się Marcin Janusz, Klemen Cebulj, Bela Bartha, Karol Butryn, Artur Szalpuk oraz Mateusz Poręba. Funkcję libero pełnił Paweł Zatorski, a w trakcie meczu na boisko wchodzili także Danny Demyanenko, Łukasz Kaczmarek, Wiktor Nowak i drugi libero Michał Potera.

Ekipa Aluron CMC Warty Zawiercie przystąpiła do rywalizacji w silnym zestawieniu. Wyjściową szóstkę tworzyli Miguel Tavares Rodrigues, Tomasz Fornal, Mateusz Bieniek, Kamil Rychlicki, Aaron Russell i Jakub Kochanowski. Na pozycji libero zagrał Jakub Popiwczak, a zmiany dawali Bartłomiej Bołądź oraz Michael Wright.