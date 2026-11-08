Ekstraklasa koszykarzy dla GTK Gliwice. Kto zdobył najwięcej punktów w meczu z Treflem Sopot?

Zwycięstwo GTK Gliwice nad Treflem Sopot

W spotkaniu ekstraklasy koszykarzy drużyna Euvic GTK Gliwice odniosła cenne zwycięstwo nad rywalami z zespołu Energa Trefl Sopot. Gospodarze triumfowali ostatecznie wynikiem 84:77, kontrolując przebieg większości kwart tego zaciętego pojedynku. Pierwsza odsłona zakończyła się minimalną przewagą gliwiczan 18:17. W drugiej kwarcie miejscowi zawodnicy powiększyli prowadzenie, wygrywając tę część meczu 23:15.

Druga połowa rywalizacji również początkowo toczyła się pod dyktando koszykarzy z Gliwic. Trzecia partia zakończyła się ich zwycięstwem 23:21, co pozwoliło na zbudowanie solidnej przewagi przed decydującą częścią gry. W czwartej kwarcie zawodnicy Trefla Sopot rzucili się do odrabiania strat i wygrali ją 24:20, jednak nie wystarczyło to do odwrócenia losów całego widowiska.

Kto zdobył najwięcej punktów w meczu?

W szeregach zwycięskiego zespołu najskuteczniejszym graczem na parkiecie okazał się Anthony Smith, który zgromadził na swoim koncie dwadzieścia punktów. Znakomite zawody rozegrał również Ben Schwieger, dokładając do dorobku drużyny szesnaście oczek. Znaczący wkład w triumf Euvic GTK Gliwice mieli także Eric Nottage z piętnastoma punktami oraz Kacper Gordon, który rzucił trzynaście punktów.

Po stronie ekipy Energa Trefl Sopot najlepszym strzelcem w całym spotkaniu był Stefan Simanić, zdobywca dwudziestu jeden punktów. Wysoką skutecznością popisał się Tobias Rotegard, zapisując na swoim koncie trzynaście oczek. Dobre zawody rozegrali również Malique Jacobs i Carter Gilmore, z których każdy dorzucił po dwanaście punktów, jednak wysiłki tych zawodników nie uchroniły gości przed wyjazdową porażką.